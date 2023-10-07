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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монако
Реймс - Монако: обзор матча 07 октября 2023
Реймс
07.10.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 3
Завершен
Монако
57'
Т. Теума (П)
42'
И. Якобс
46'
Ф. Балогун
49'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Монако
90'
+5
Желтая карточка
К. Дьятта
90'
Замена
М. Камара
️️️️
Ю. Фофана
Замена
У. Диаките
️️️️
Т. Теума
86'
84'
Желтая карточка
К. Матсима
83'
Желтая карточка
Д. Закария
82'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Ф. Балогун
Замена
М. Диахон
️️️️
М. Дарами
75'
73'
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Головин
Замена
А. Салама
️️️️
К. Накамура
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Теума
57'
49'
ГОЛ! 0:3!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
И. Якобс
46'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Балогун
Пас отдал
Ю. Фофана
46'
Замена
К. Матсима
️️️️
С. Магасса
42'
ГОЛ! 0:1!
И. Якобс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Кеито Накамура
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монако
16
Филипп Кен
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
14
Умар Диаките
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-2-1-3
23
Диуф
28
де Смет
2
Окуму
5
Абдельхамид
2
Диаките
5
Манетси
5
Матусива
10
Теума
11
Накамура
9
Дарами
10
Ито
2-1-2-3-2
16
Кен
90
Синго
3
Марипан
6
Закария
27
Магасса
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
4
Якобс
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
10
Теума
14
Диаките
14
Диаките
10
Теума
9
Дарами
67
Диахон
67
Диахон
9
Дарами
11
Накамура
19
Салама
19
Салама
11
Накамура
27
Магасса
35
Матсима
35
Матсима
27
Магасса
24
Фофана
4
Камара
4
Камара
24
Фофана
9
Балогун
11
Аклиуш
11
Аклиуш
9
Балогун
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
Остались в запасе
Реймс
Монако
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Реймс - Монако
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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