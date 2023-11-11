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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Монако
Гавр - Монако: обзор матча 11 ноября 2023
Гавр
11.11.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Монако
Пенальти не реализован!
С. Грандсир
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Ю. Фофана
90'
+6
Желтая карточка
Э. Диоп
Замена
Я. Кехта
️️️️
Д. Кузяев
90'
Замена
Р. Ндиайе
️️️️
А. Туре
81'
73'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Э. Сабби
️️️️
А. Жужу
72'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Н. Алиуи
72'
Желтая карточка
А. Туре
68'
66'
Замена
Т. Минамино
️️️️
М. Аклиуш
46'
Замена
Э. Диоп
️️️️
К. Дьятта
21'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
М. Байо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Монако
16
Филипп Кен
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Десма
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
7
Туре
14
Кузяев
10
Алиуи
77
Касимир
7
Жужу
18
Байо
2-1-2-3-2
16
Кен
90
Синго
3
Марипан
6
Закария
27
Магасса
24
Фофана
15
Дьятта
11
Аклиуш
4
Якобс
10
Бен-Йеддер
10
Головин
14
Кузяев
8
Кехта
8
Кехта
14
Кузяев
7
Туре
7
Ндиайе
7
Ндиайе
7
Туре
7
Жужу
11
Сабби
11
Сабби
7
Жужу
10
Алиуи
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Алиуи
15
Дьятта
37
Диоп
37
Диоп
15
Дьятта
11
Аклиуш
18
Минамино
18
Минамино
11
Аклиуш
10
Бен-Йеддер
9
Балогун
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Гавр
Монако
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Остались в запасе
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Гавр - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Стад Осеан
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