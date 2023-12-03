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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 03 декабря 2023
Монако
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
9'
Т. Минамино
90+1'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Монпелье
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Чато
Замена
Э. Диоп
️️️️
М. Аклиуш
87'
84'
Желтая карточка
Ж. Шотар
Замена
К. Дьятта
️️️️
Вандерсон
81'
76'
Замена
К. Жульен
️️️️
Л. Минкарелли-Давен
76'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Адамс
Желтая карточка
А. Головин
75'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ф. Балогун
74'
69'
Красная карточка
К. Куяте
61'
Замена
Э. Чато
️️️️
Ф. Сако
61'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
В. Хазри
45'
+1
Желтая карточка
Т. Саванье
Желтая карточка
Вандерсон
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Минамино
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
3
Гильермо Марипан
(К)
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
4
Мохамед Камара
ОП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
3-2-3-2
16
Кен
90
Синго
3
Марипан
2
Вандерсон
6
Закария
4
Камара
4
Якобс
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
10
Головин
4-1-2-1-2
23
Леком
77
Сако
3
Минкарелли-Давен
4
Омераджич
4
Куяте
13
Шотар
10
Саванье
3
Эстеве
11
Аль-Тамари
45
Адамс
10
Хазри
11
Аклиуш
37
Диоп
37
Диоп
11
Аклиуш
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Балогун
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
3
Минкарелли-Давен
6
Жульен
6
Жульен
3
Минкарелли-Давен
10
Хазри
8
Фаяд
8
Фаяд
10
Хазри
45
Адамс
9
Йебоа
9
Йебоа
45
Адамс
Остались в запасе
Монако
Монпелье
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
13
Серин Файе
ЦФ
Остались в запасе
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
13
Серин Файе
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Монако - Монпелье
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Луи II
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