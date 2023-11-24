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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 24 ноября 2023
ПСЖ
24.11.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
5 : 2
Завершен
Монако
18'
Г. Рамуш
39'
К. Мбаппе (П)
70'
У. Дембеле
72'
Витинья
90+6'
Р. Коло Муани
22'
Т. Минамино
75'
Ф. Балогун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Монако
ГОЛ! 5:2!
Р. Коло Муани
90'
+6
Замена
К. Солер
️️️️
Ф. Руис
82'
79'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Камара
79'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Вандерсон
79'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Т. Минамино
75'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Балогун
Пас отдал
Т. Минамино
ГОЛ! 4:1!
Витинья
Пас отдал
К. Мбаппе
72'
Замена
Б. Барколя
️️️️
У. Дембеле
71'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Г. Рамуш
71'
ГОЛ! 3:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Ф. Руис
70'
59'
Желтая карточка
У. Синго
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Мбаппе
39'
22'
ГОЛ! 1:1!
Т. Минамино
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
20
Норди Мукиэле
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЛФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
16
Филипп Кен
ВР
4
Исмаил Якобс
ЛАЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦЗ
2
Вандерсон
ПАЗ
4
Мохамед Камара
ЦП
6
Денис Закария
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Такуми Минамино
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
20
Мукиэле
37
Шкриньяр
21
Эрнандес
2
Хакими
5
Угарте
8
Руис
17
Витинья
10
Мбаппе
9
Рамуш
10
Дембеле
3-2-2-1-2
16
Кен
90
Синго
3
Марипан
27
Магасса
2
Вандерсон
4
Якобс
4
Камара
6
Закария
10
Головин
9
Балогун
18
Минамино
8
Руис
18
Солер
18
Солер
8
Руис
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Муани
9
Муани
9
Рамуш
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
4
Камара
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
4
Камара
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Парк де Пренс
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