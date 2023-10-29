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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монако
Лилль - Монако: обзор матча 29 октября 2023
Лилль
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Монако
32'
И. Кавалейру
42'
Б. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Монако
Замена
Т. Сантуш
️️️️
Б. Диаките
86'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
А. Гомес
86'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
И. Кавалейру
86'
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Жегрова
72'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ю. Языджи
72'
69'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
К. Матсима
Желтая карточка
Ю. Языджи
67'
50'
Желтая карточка
Д. Закария
49'
Желтая карточка
У. Синго
46'
Замена
М. Боадю
️️️️
Ф. Балогун
46'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Т. Минамино
ГОЛ! 2:0!
Б. Диаките
Пас отдал
Э. Жегрова
42'
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Э. Жегрова
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монако
16
Филипп Кен
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
(К)
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-3-3
30
Шевалье
31
Исмаили
4
Александро
15
Йоро
18
Диаките
7
Гомес
6
Бенталеб
21
Андре
8
Иван Кавалейру
97
Языджи
11
Жегрова
2-1-1-3-3
16
Кен
90
Синго
35
Матсима
6
Закария
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
18
Минамино
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
4
Якобс
7
Гомес
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
7
Гомес
18
Диаките
22
Сантуш
22
Сантуш
18
Диаките
8
Иван Кавалейру
5
Кабелла
5
Кабелла
8
Иван Кавалейру
11
Жегрова
96
Унас
96
Унас
11
Жегрова
97
Языджи
15
Дэвид
15
Дэвид
97
Языджи
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
35
Матсима
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
35
Матсима
9
Балогун
10
Боадю
10
Боадю
9
Балогун
Остались в запасе
Лилль
Монако
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
32
Айюб Буадди
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лилль - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Пьер Моруа
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