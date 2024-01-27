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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 27 января 2024
Марсель
27.01.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 2
Завершен
Монако
38'
П. Обамеянг
50'
Л. Балерди
7'
В. Бен-Йеддер
45+3'
М. Аклиуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Монако
89'
Замена
К. Матсима
️️️️
В. Бен-Йеддер
86'
Вторая желтая
Д. Закария
Замена
С. Сиди Али
️️️️
Ж. Онана
86'
86'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
М. Аклиуш
82'
Желтая карточка
Т. Керер
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Согло
78'
Желтая карточка
Э. Согло
76'
75'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 2:2!
Л. Балерди
Пас отдал
Э. Согло
50'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Аклиуш
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
38'
Замена
Э. Согло
️️️️
Ж. Клосс
35'
11'
Красная карточка
Г. Марипан
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
14
Жан Онана
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
(К)
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Витинья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ПЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
47
Юри Морейра
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
22
Люка Миша
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
25
Гарсия
26
Балерди
92
Клосс
18
Мейте
14
Онана
19
Кондогбиа
17
Верету
11
Энрике
7
Обамеянг
9
Витинья
3-3-1-2-1
16
Кен
6
Керер
22
Салису
3
Марипан
2
Вандерсон
6
Закария
11
Уаттара
24
Фофана
11
Аклиуш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
92
Клосс
18
Согло
18
Согло
92
Клосс
14
Онана
41
Сиди Али
41
Сиди Али
14
Онана
Согло
32
Корреа
32
Корреа
Согло
10
Бен-Йеддер
35
Матсима
35
Матсима
10
Бен-Йеддер
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
Остались в запасе
Марсель
Монако
36
Рубен Бланко
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ПЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
47
Юри Морейра
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
22
Люка Миша
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ПЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
47
Юри Морейра
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
29
Антонен Картилье
ЛЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
22
Люка Миша
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Марсель - Монако
1
2
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
590
267
Сейвы
3
7
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.47
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Велодром
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