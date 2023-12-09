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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 09 декабря 2023
Ренн
09.12.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Монако
90'
Б. Бурижо (П)
51'
Вандерсон
85'
Ю. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Монако
90'
+1
Замена
Г. Марипан
️️️️
А. Головин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Бурижо
90'
85'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Фофана
Пас отдал
Ф. Балогун
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Ж. Белосян
83'
81'
Замена
Э. Диоп
️️️️
М. Камара
79'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Т. Минамино
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Б. Сантамария
76'
75'
Вторая желтая
Вандерсон
69'
Желтая карточка
У. Синго
65'
Желтая карточка
Д. Закария
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Калимуэндо
63'
Замена
М. Нагида
️️️️
А. Трюффер
63'
Замена
М. Терье
️️️️
Л. Бляс
63'
62'
Желтая карточка
М. Салису
Желтая карточка
А. Теате
61'
54'
Желтая карточка
Вандерсон
51'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
Ф. Балогун
Желтая карточка
Б. Бурижо
38'
Желтая карточка
В. Омари
38'
13'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Филипп Кен
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
6
Денис Закария
ОП
24
Юссуф Фофана
(К)
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
3
Трюффер
24
Белосян
3
Теате
17
Омари
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
10
Бляс
9
Гуири
15
Калимуэндо
3-2-1-3-1
16
Кен
90
Синго
22
Салису
2
Вандерсон
4
Камара
6
Закария
24
Фофана
18
Минамино
10
Головин
4
Якобс
9
Балогун
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
7
Сантамария
32
Ридер
32
Ридер
7
Сантамария
24
Белосян
14
Дуэ
14
Дуэ
24
Белосян
10
Бляс
11
Терье
11
Терье
10
Бляс
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
10
Головин
3
Марипан
3
Марипан
10
Головин
4
Камара
37
Диоп
37
Диоп
4
Камара
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
Остались в запасе
Ренн
Монако
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Остались в запасе
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ренн - Монако
3
1
5
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
158
253
Сейвы
3
0
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.2
0.51
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Роазон Парк
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