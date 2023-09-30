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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 30 сентября 2023
Монако
30.09.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
8'
М. Аклиуш
23'
Ф. Балогун
52'
М. Аклиуш
1'
И. Ндиайе
18'
С. Жиго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Марсель
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Закария
90'
+3
Желтая карточка
С. Магасса
90'
+2
83'
Замена
Витинья
️️️️
А. Унаи
Замена
М. Боадю
️️️️
Ф. Балогун
83'
77'
Желтая карточка
В. Ронжье
Желтая карточка
Э. Матацо
77'
75'
Замена
И. Сарр
️️️️
Х. Корреа
Замена
К. Дьятта
️️️️
И. Якобс
75'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Аклиуш
75'
73'
Желтая карточка
Ж. Клосс
Желтая карточка
Д. Закария
59'
59'
Желтая карточка
С. Жиго
54'
Желтая карточка
Х. Корреа
ГОЛ! 3:2!
М. Аклиуш
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
52'
48'
Замена
А. Арит
️️️️
И. Ндиайе
Желтая карточка
Ю. Фофана
42'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Балогун
Пас отдал
М. Аклиуш
23'
18'
ГОЛ! 1:2!
С. Жиго
Пас отдал
И. Ндиайе
ГОЛ! 1:1!
М. Аклиуш
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
29
Антонен Картилье
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Витинья
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Кен
90
Синго
3
Марипан
2
Вандерсон
6
Закария
27
Магасса
24
Фофана
4
Якобс
11
Аклиуш
9
Балогун
10
Бен-Йеддер
4-4-2
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
62
Мурильо
2
Жиго
21
Ронжье
17
Верету
21
Унаи
7
Ндиайе
7
Обамеянг
32
Корреа
6
Закария
4
Камара
4
Камара
6
Закария
11
Аклиуш
8
Матацо
8
Матацо
11
Аклиуш
4
Якобс
15
Дьятта
15
Дьятта
4
Якобс
9
Балогун
10
Боадю
10
Боадю
9
Балогун
7
Ндиайе
77
Арит
77
Арит
7
Ндиайе
32
Корреа
7
Сарр
7
Сарр
32
Корреа
21
Унаи
9
Витинья
9
Витинья
21
Унаи
Остались в запасе
Монако
Марсель
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
29
Антонен Картилье
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
29
Антонен Картилье
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Монако - Марсель
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
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