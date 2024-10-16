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    • Экс-одноклубник Головина, обвиняемый в изнасиловании, признался в алкогольной зависимости

    Экс-одноклубник Головина, обвиняемый в изнасиловании, признался в алкогольной зависимости

    Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер дал показания в суде, где рассматривается его уголовное дело.

    • Футболиста обвинили в сексуальном насилии.
    • По версии следствия, экс-одноклубник Александра Головина и его брат 10 июля 2023 года изнасиловали двух девушек.
    • Прокурор запросил 2,5 года (включая 18 месяцев условно) тюрьмы для Бен-Йеддера.

    «Это тяжелый период, у меня были проблемы с агентами, с женой… Я пил три или четыре дня. Я пил все больше и больше, становилось все хуже.

    Проблемы [с алкоголем] начались у меня два года назад, и с тех пор у меня есть трудности. Я и раньше пил, но небольшими дозами и время от времени.

    В тот вечер я почувствовал себя лучше, думал, что это поможет мне забыть о давлении. У меня есть обязанности перед семьей, тяжело вынести все это.

    Я выпил две бутылки, был не в себе. Я знаю, что это плохо, я был под воздействием алкоголя, мне следовало перестать, но я был не в себе.

    Я одинокий человек, мне трудно доверять людям. Меня часто предавали, я находил спасение в алкоголе, но понимаю, что это была самая большая ошибка в моей жизни.

    Я пил и не помню, что случилось. Из-за алкоголя у меня проблемы с памятью. Я искренне прошу прощения у заявительницы, у своей семьи», – заявил Бен-Йеддер.

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    Источник: RMC Sport

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