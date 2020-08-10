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  • Бруну Фернандеш, Ибрагимович и Холанд – в символической сборной лучших трансферов сезона по версии WhoScored

Бруну Фернандеш, Ибрагимович и Холанд – в символической сборной лучших трансферов сезона по версии WhoScored

10 августа 2020, 07:57

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной лучших трансферов сезона-2019/20 в топ-пяти лигах Европы.

Вратарь: Йессе Йоронен («Брешиа»);

Защитники: Кевин Мбабу («Вольфсбург»), Матс Хуммельс («Боруссия»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тео Эрнандес («Милан»);

Полузащитники: Тежи Саванье («Монпелье»), Идрисса Гуйе («ПСЖ)», Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Златан Ибрагимович («Милан»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Эрлинг Холанд («Боруссия»).

Источник: WhoScored
Европа Брешиа Вольфсбург Боруссия Д Манчестер Юнайтед Милан Монпелье ПСЖ Монако Хуммельс Матс Ибрагимович Златан Гуйе Идрисса Бен-Йеддер Виссам Мбабу Кевин Йоронен Йессе Фернандеш Бруну Магуайр Гарри Эрнандес Тео Саванье Тежи Холанд Эрлинг
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