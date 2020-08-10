Бруну Фернандеш, Ибрагимович и Холанд – в символической сборной лучших трансферов сезона по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной лучших трансферов сезона-2019/20 в топ-пяти лигах Европы.
Вратарь: Йессе Йоронен («Брешиа»);
Защитники: Кевин Мбабу («Вольфсбург»), Матс Хуммельс («Боруссия»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тео Эрнандес («Милан»);
Полузащитники: Тежи Саванье («Монпелье»), Идрисса Гуйе («ПСЖ)», Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Златан Ибрагимович («Милан»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Эрлинг Холанд («Боруссия»).
Источник: WhoScored