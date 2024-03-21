Французское издание L'Equipe опубликовала исследование о зарплатах участников Лиги 1. В топ-10 попали только игроки «ПСЖ».

В топ-30 парижский клуб представлен 18 футболистами. Также туда попали 6 игроков из «Лиона», 5 из «Марселя» и 1 из «Монако».

Топ-30 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 6 миллионов евро в месяц.

2. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1,2 миллиона.

2. Маркиньос («ПСЖ») – 1,2 миллиона.

4. Люка Эрнандес («ПСЖ») – 1,1 миллиона.

4. Милан Шкриньяр («ПСЖ») – 1,1 миллиона.

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 849,5 тысячи.

7. Марко Асенсио («ПСЖ») – 831 тысяча.

8. Рандаль Коло Муани («ПСЖ») – 750 тысяч.

9. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 738 тысяч.

10. Норди Мукиэле («ПСЖ») – 700 тысяч.

11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 650 тысяч.

11. Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 650 тысяч.

13. Преснел Кимпембе («ПСЖ») – 640 тысяч.

14. Кейлор Навас («ПСЖ») – 572,6 тысячи.

15. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 550 тысяч.

16. Лайвен Курзава («ПСЖ») – 500 тысяч.

16. Александр Ляказетт («Лион») – 500 тысяч.

16. Неманья Матич («Лион») – 500 тысяч.

19. Жоффри Кондогбиа («Марсель») – 450 тысяч.

19. Жордан Верету («Марсель») – 450 тысяч.

19. Хоакин Корреа («Марсель») – 450 тысяч.

22. Гонсалу Рамуш («ПСЖ») – 443,5 тысячи.

23. Фабиан Руис («ПСЖ») – 434,2 тысячи.

24. Мануэль Угарте («ПСЖ») – 412,1 тысячи.

25. Карлос Солер («ПСЖ») – 400 тысяч.

25. Корентен Толиссо («Лион») – 400 тысяч.

25. Деян Ловрен («Лион») – 400 тысяч.

28. Исмаила Сарр («Марсель») – 390 тысяч.

29. Саид Бенрахма («Лион») – 350 тысяч.

29. Антони Лопеш («Лион») – 350 тысяч.