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    Топ-30 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1

    Французское издание L'Equipe опубликовала исследование о зарплатах участников Лиги 1. В топ-10 попали только игроки «ПСЖ».

    В топ-30 парижский клуб представлен 18 футболистами. Также туда попали 6 игроков из «Лиона», 5 из «Марселя» и 1 из «Монако».

    Топ-30 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1:

    1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 6 миллионов евро в месяц.

    2. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1,2 миллиона.

    2. Маркиньос («ПСЖ») – 1,2 миллиона.

    4. Люка Эрнандес («ПСЖ») – 1,1 миллиона.

    4. Милан Шкриньяр («ПСЖ») – 1,1 миллиона.

    6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 849,5 тысячи.

    7. Марко Асенсио («ПСЖ») – 831 тысяча.

    8. Рандаль Коло Муани («ПСЖ») – 750 тысяч.

    9. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 738 тысяч.

    10. Норди Мукиэле («ПСЖ») – 700 тысяч.

    11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 650 тысяч.

    11. Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 650 тысяч.

    13. Преснел Кимпембе («ПСЖ») – 640 тысяч.

    14. Кейлор Навас («ПСЖ») – 572,6 тысячи.

    15. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 550 тысяч.

    16. Лайвен Курзава («ПСЖ») – 500 тысяч.

    16. Александр Ляказетт («Лион») – 500 тысяч.

    16. Неманья Матич («Лион») – 500 тысяч.

    19. Жоффри Кондогбиа («Марсель») – 450 тысяч.

    19. Жордан Верету («Марсель») – 450 тысяч.

    19. Хоакин Корреа («Марсель») – 450 тысяч.

    22. Гонсалу Рамуш («ПСЖ») – 443,5 тысячи.

    23. Фабиан Руис («ПСЖ») – 434,2 тысячи.

    24. Мануэль Угарте («ПСЖ») – 412,1 тысячи.

    25. Карлос Солер («ПСЖ») – 400 тысяч.

    25. Корентен Толиссо («Лион») – 400 тысяч.

    25. Деян Ловрен («Лион») – 400 тысяч.

    28. Исмаила Сарр («Марсель») – 390 тысяч.

    29. Саид Бенрахма («Лион») – 350 тысяч.

    29. Антони Лопеш («Лион») – 350 тысяч.

    • После 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 59 очков.
    • «Монако» идет 3-м с 46 очками, «Марсель» – 8-й с 41 очком, «Лион» – 10-й с 32 очками.

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    Источник: L'Equipe

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