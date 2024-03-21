Французское издание L'Equipe опубликовала исследование о зарплатах участников Лиги 1. В топ-10 попали только игроки «ПСЖ».
В топ-30 парижский клуб представлен 18 футболистами. Также туда попали 6 игроков из «Лиона», 5 из «Марселя» и 1 из «Монако».
Топ-30 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 6 миллионов евро в месяц.
2. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1,2 миллиона.
2. Маркиньос («ПСЖ») – 1,2 миллиона.
4. Люка Эрнандес («ПСЖ») – 1,1 миллиона.
4. Милан Шкриньяр («ПСЖ») – 1,1 миллиона.
6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 849,5 тысячи.
7. Марко Асенсио («ПСЖ») – 831 тысяча.
8. Рандаль Коло Муани («ПСЖ») – 750 тысяч.
9. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 738 тысяч.
10. Норди Мукиэле («ПСЖ») – 700 тысяч.
11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 650 тысяч.
11. Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 650 тысяч.
13. Преснел Кимпембе («ПСЖ») – 640 тысяч.
14. Кейлор Навас («ПСЖ») – 572,6 тысячи.
15. Брэдли Барколя («ПСЖ») – 550 тысяч.
16. Лайвен Курзава («ПСЖ») – 500 тысяч.
16. Александр Ляказетт («Лион») – 500 тысяч.
16. Неманья Матич («Лион») – 500 тысяч.
19. Жоффри Кондогбиа («Марсель») – 450 тысяч.
19. Жордан Верету («Марсель») – 450 тысяч.
19. Хоакин Корреа («Марсель») – 450 тысяч.
22. Гонсалу Рамуш («ПСЖ») – 443,5 тысячи.
23. Фабиан Руис («ПСЖ») – 434,2 тысячи.
24. Мануэль Угарте («ПСЖ») – 412,1 тысячи.
25. Карлос Солер («ПСЖ») – 400 тысяч.
25. Корентен Толиссо («Лион») – 400 тысяч.
25. Деян Ловрен («Лион») – 400 тысяч.
28. Исмаила Сарр («Марсель») – 390 тысяч.
29. Саид Бенрахма («Лион») – 350 тысяч.
29. Антони Лопеш («Лион») – 350 тысяч.