«Барселона» ищет варианты усиления атаки во время летнего трансферного окна.

Новая цель каталонского клуба – нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

«Барса» следит за игрой 31-летнего француза еще с тех пор, когда он выступал за «Севилью» (2016-2019).

В прошедшем сезоне Бен-Йеддер забил 32 гола и сделал 7 ассистов в 52 матчах.

Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?