31-летний Бен-Йеддер из «Монако» – новая трансферная цель «Барселоны»

«Барселона» ищет варианты усиления атаки во время летнего трансферного окна.
Новая цель каталонского клуба – нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.
«Барса» следит за игрой 31-летнего француза еще с тех пор, когда он выступал за «Севилью» (2016-2019).
- В прошедшем сезоне Бен-Йеддер забил 32 гола и сделал 7 ассистов в 52 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Get French Football News