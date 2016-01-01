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31-летний Бен-Йеддер из «Монако» – новая трансферная цель «Барселоны»

«Барселона» ищет варианты усиления атаки во время летнего трансферного окна.

Новая цель каталонского клуба – нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

«Барса» следит за игрой 31-летнего француза еще с тех пор, когда он выступал за «Севилью» (2016-2019).

  • В прошедшем сезоне Бен-Йеддер забил 32 гола и сделал 7 ассистов в 52 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Get French Football News

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1776

    моэм 36 секунд назад

    Барса собирает "старичков" за 30 ... они не собираются строить новую команду в заделом на лет 7-8 , как делали обычно ?

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    Рейтинг: +11830

    DeStar 34 минуты назад

    можно будет играть сразу в 7 нападающих зато) или сколько там уже у барсы

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