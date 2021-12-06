Головин – об ассисте на Бен-Йеддера: «Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарии после разгромной победы над «Метцем» в 17-м туре Лиги 1.

«Конечно, входить в такую игру несложно. Мы имели большое преимущество и по игре, и по счeту, многое получалось. Нужно было довести матч до победы и постараться забить ещe, что и удалось сделать.

Голевая атака с моим участием? Бен-Йеддер – умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждeт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам.

С чем связано то, что часто отдаю или забиваю, выходя на замену? Не сказал бы, что есть такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, но у нас много матчей, есть определeнная ротация», – сказал Головин.

«Монако» занимает 7-е место в таблице французского чемпионата.

Головин в этом сезоне провел 20 игр, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.