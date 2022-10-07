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    Названы претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы. Экс-игрок «Ростова» – в списке

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    На награду претендуют четыре футболиста: Гуелор Канга («Црвена Звезда»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Виссам Бен-Йеддер («Монако») и Коди Гакпо (ПСВ).

    • Экс-игрок «Ростова» Канга сделал дубль в матче с «Ференцварошом» (4:1).
    • Рэшфорд забил 2 гола и сделал ассист в игре с «Омонией» (3:2).
    • Бен-Йеддер оформил дубль во встрече с «Трабзонспором» (3:1).
    • Гакпо забил 2 мяча и сделал голевую передачу в матче против «Цюриха» (5:1).

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    Источник: сайт УЕФА

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