Названы претенденты на приз лучшему игроку недели в Лиге Европы. Экс-игрок «Ростова» – в списке

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
На награду претендуют четыре футболиста: Гуелор Канга («Црвена Звезда»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Виссам Бен-Йеддер («Монако») и Коди Гакпо (ПСВ).
- Экс-игрок «Ростова» Канга сделал дубль в матче с «Ференцварошом» (4:1).
- Рэшфорд забил 2 гола и сделал ассист в игре с «Омонией» (3:2).
- Бен-Йеддер оформил дубль во встрече с «Трабзонспором» (3:1).
- Гакпо забил 2 мяча и сделал голевую передачу в матче против «Цюриха» (5:1).
Источник: сайт УЕФА