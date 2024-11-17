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    Прощальное письмо Погба в адрес «Ювентуса»

    Уже бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба попрощался с командой.

    «Бывают моменты, когда дела идут не так, как нам хотелось бы, но одно можно сказать точно.

    Отношения с вами, дорогие болельщики, навсегда останутся незабываемыми. Вы дали мне так много – больше, чем я могу выразить словами. Я навсегда унесу с собой всю эту привязанность, которую вы мне дали. Вы всегда будете в моем сердце. Удачи, «Ювентус», – написал Погба в соцсети.

    • Погба отбывает дисквалификацию за допинг.
    • Срок бана сократили с 4 до 1,5 лет. Хавбек сможет вернуться на поле в марте.
    • У Погба 190 матчей за «Ювентус», 34 гола, 41 ассист.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 11:04
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    Комментарии (9)
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    FRZZ
    1731834118
    Увы, футбол не без прощаний.
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    samoilowu
    1731834312
    Всем привет! Кто интересуется ставками, то советую найти старый сервис прогнозов на спорт в любом поиске. 12 лет ему. Многие с ними работают. Играют против букмекеров. Ищите по фразе «платиновый прогноз». На МАТЧ ТВ сюжет про них был.
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    DOCTOR PENALTY
    1731834855
    Тот же Дзюба, только копчёный.
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    Snek
    1731961444
    Погба запомнился только тем, что Юве развёл МЮ на 100 лямов.
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