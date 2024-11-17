Прощальное письмо Погба в адрес «Ювентуса»

Уже бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба попрощался с командой.

«Бывают моменты, когда дела идут не так, как нам хотелось бы, но одно можно сказать точно.

Отношения с вами, дорогие болельщики, навсегда останутся незабываемыми. Вы дали мне так много – больше, чем я могу выразить словами. Я навсегда унесу с собой всю эту привязанность, которую вы мне дали. Вы всегда будете в моем сердце. Удачи, «Ювентус», – написал Погба в соцсети.

Погба отбывает дисквалификацию за допинг.

Срок бана сократили с 4 до 1,5 лет. Хавбек сможет вернуться на поле в марте.

У Погба 190 матчей за «Ювентус», 34 гола, 41 ассист.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов