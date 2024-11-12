Кафанов выделил компонент, в котором Сафонов сильнее Доннаруммы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал об отношении тренеров «ПСЖ» к голкиперу Матвею Сафонову.

«Последний раз общался с Сафоновым перед «Атлетико». Чувствует себя хорошо, тренеры «ПСЖ» дали ещe шанс Доннарумме, потому что он всe-таки заслужил тем, что долго играет, больше опыта. Но у них нет претензий к Матвею, они им очень довольны.

Ещe они смотрят на то, где соперник сильнее прессингует. Матвей выходит в тех матчах, потому что лучше играет ногами. Это ощутимое преимущество перед Доннаруммой. Но Джанлуиджи делает ошибки, потихоньку кредит доверия к Матвею выше. Для тренеров они уже примерно на одном уровне.

Это уже не та ситуация, которая была в июле, когда он только пришeл. Всe изменилось быстрее, чем я предполагал. Здесь есть и заслуга Матвея, и неудачные игры Доннаруммы. Матвея могут поставить в состав в любой момент. Они об этом узнают за два-три часа до игры», – сказал Кафанов.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» летом за 20 миллионов евро.

В 4 матчах за парижан у Матвея 2 пропущенных мяча.

«ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

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