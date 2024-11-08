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    • «Гавр» готов расторгнуть контракт с Кузяевым, но Далер не хочет возвращаться в Россию

    «Гавр» готов расторгнуть контракт с Кузяевым, но Далер не хочет возвращаться в Россию

    В «Гавре» не рассчитывают на полузащитника Далера Кузяева.

    Французский клуб готов расторгнуть контракт с российским футболистом, чтобы он зимой нашел другую команду.

    Кузяев хочет продолжить карьеру в Европе, но сейчас у него нет ни одного предложения. В Россию хавбек возвращаться не намерен.

    План Далера – остаться в «Гавре» до конца сезона и ждать предложений от европейских клубов.

    • Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
    • Он провел 41 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
    • Сообщалось, что в его возвращении заинтересован «Зенит».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Все про спорт»

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    08.11.2024 17:17
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    Комментарии (23)
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    k611
    1731078689
    Неужели сдал так. Ведь всё вроде неплохо было, стабильно играл.
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    ...уефан
    1731080060
    ...если честно, то удивлен. У него неплохая пресса была и пахарь он ещё тот, что вдруг у аутсайдра изменилось в отношении Далера, он ведь не за бабками ехал, а играть...
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    FRZZ
    1731084412
    Российские футболисты никому не нужны в Европе.
    Ответить
    alefreddy
    1731084570
    недолго музыка играла
    Ответить
    sochi-2013
    1731087203
    Явно Ринат Сафин не о тебе пел.
    Ответить
    FWSPM
    1731089943
    4+2 за 41 матч это по вашему хорошая игра? где у него была хорошая пресса? на чемпионате ? спортсе или здесь? Курам на смех. Очередной лимитчик с треском провалился в унылом середняке.
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    FWSPM
    1731090063
    Пора возвращаться в родной гаспрем и побеждать факелы, ахматы и оренбурги может быть иногда химки
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    Бриг
    1731091669
    Да не надо сейчас пытаться устроиться в европе. Не то время. И футболисты у нас не то что плохие, а неизвестные никому. У нас и так неплохо кормят. А уж в конце карьеры...
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    Cleaner
    1731095344
    Далер хочет в Реал или Барселону!!! Ну РЖУ ни могу!!!..)))
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    Борис34684
    1731120689
    Это называется, пусть я позорюсь но в Европе. А ведь не тянет, от слова совсем.
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