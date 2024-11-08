«Гавр» готов расторгнуть контракт с Кузяевым, но Далер не хочет возвращаться в Россию

В «Гавре» не рассчитывают на полузащитника Далера Кузяева.

Французский клуб готов расторгнуть контракт с российским футболистом, чтобы он зимой нашел другую команду.

Кузяев хочет продолжить карьеру в Европе, но сейчас у него нет ни одного предложения. В Россию хавбек возвращаться не намерен.

План Далера – остаться в «Гавре» до конца сезона и ждать предложений от европейских клубов.

Кузяев в «Гавре» с 2023 года.

Он провел 41 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

Сообщалось, что в его возвращении заинтересован «Зенит».

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