«Гавр» готов расторгнуть контракт с Кузяевым, но Далер не хочет возвращаться в Россию

В «Гавре» не рассчитывают на полузащитника Далера Кузяева.
Французский клуб готов расторгнуть контракт с российским футболистом, чтобы он зимой нашел другую команду.
Кузяев хочет продолжить карьеру в Европе, но сейчас у него нет ни одного предложения. В Россию хавбек возвращаться не намерен.
План Далера – остаться в «Гавре» до конца сезона и ждать предложений от европейских клубов.
- Кузяев в «Гавре» с 2023 года.
- Он провел 41 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
- Сообщалось, что в его возвращении заинтересован «Зенит».
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