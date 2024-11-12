Девушка Сафонова познакомилась с Мбаппе на дне рождения Хакими

Девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала о праздновании дня рождения защитника парижан Ашрафа Хакими.

«Сходили на день рождения к Хакими. Пробыли там час. Как раз я успела станцевать тектоник, выгулять колье с ВБ [Wildberries], съесть котлету и познакомиться с Мбаппе.

Потом мы уехали, потому что Матвей не любит вечеринки. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.

Кстати, когда Матвею на тусовках скучно, я начинаю его смешить. Вот, вчера начала показывать в танце, как футболисты празднуют голы. И он говорит: «Пожалуйста, только не показывай празднование Килиана! Иначе я скажу, что не знаю тебя… Я еле сдержалась», – написала Кондратюк в телеграм-канале.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» в 2017–2024 годах.

Сафонов перешел в парижский клуб этим летом.

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