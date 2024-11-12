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    • Девушка Сафонова познакомилась с Мбаппе на дне рождения Хакими

    Девушка Сафонова познакомилась с Мбаппе на дне рождения Хакими

    Девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала о праздновании дня рождения защитника парижан Ашрафа Хакими.

    «Сходили на день рождения к Хакими. Пробыли там час. Как раз я успела станцевать тектоник, выгулять колье с ВБ [Wildberries], съесть котлету и познакомиться с Мбаппе.

    Потом мы уехали, потому что Матвей не любит вечеринки. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.

    Кстати, когда Матвею на тусовках скучно, я начинаю его смешить. Вот, вчера начала показывать в танце, как футболисты празднуют голы. И он говорит: «Пожалуйста, только не показывай празднование Килиана! Иначе я скажу, что не знаю тебя… Я еле сдержалась», – написала Кондратюк в телеграм-канале.

    • Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» в 2017–2024 годах.
    • Сафонов перешел в парижский клуб этим летом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Биги»

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    Комментарии (4)
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    vladik12
    1731401230
    Вот будет кино, если Мари решит уйти к Мбаппе.
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    Цугундeр
    1731401235
    "съесть котлету и познакомиться с Мбаппе.." Может наоборот ?) Котлета была подгоревшая. )) Фуу. Самому стыдно.)
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    The only one
    1731401626
    ой не к добру это...
    Ответить
    ...уефан
    1731403068
    ...эх, Матюха, ты Матюха-тюха!(...
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