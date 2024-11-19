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  • Кандела ответил, какое место в чемпионате Франции занимал бы «Зенит»

Кандела ответил, какое место в чемпионате Франции занимал бы «Зенит»

19 ноября 2024, 19:51
5

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции Венсан Кандела оценил силу «Зенита» в сравнении с французскими клубами.

– Что вы знаете о российском футболе?

– Я знаю такие клубы, как «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

– Действующий чемпион РПЛ и самый богатый российский клуб «Зенит» какое место мог бы занять во французской Лиге 1?

– «Зенит» был бы в числе лучших команд чемпионата Франции. В петербургском клубе тоже много талантливых игроков, в том числе бразильцев, у которых очень высокий уровень. Российские команды могли бы успешно выступать во французской Лиге 1. В России очень силовой футбол.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Команда сейчас идет на 2-м месте.
  • «Зенит» на прошлой неделе уступил в товарищеском матче «Фенербахче» (1:2).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит
Комментарии (5)
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NewLife
1732038419
"«Зенит» был бы в числе лучших команд чемпионата Франции." После французского Фенербахче)))))))
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Спартачище
1732039430
Да он просто ржет в немытые хари болотным придуркам забашлявшим ему нехило газовых бюджетных бабок
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erybov1965
1732041221
Ну тогда Фенербахче,был бы чемпионом Франции.
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Garrincha58
1732042478
Тупой вопрос такой же и ответ
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Клубничный
1732123741
Ну вот, заголовок - какое место? Ответ - высокое! Но это очень расплывчатый и неопределенный ответ, нам надо было цифра, а ее нет! Все как всегда!!!
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