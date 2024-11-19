Кандела ответил, какое место в чемпионате Франции занимал бы «Зенит»

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции Венсан Кандела оценил силу «Зенита» в сравнении с французскими клубами.

– Что вы знаете о российском футболе?

– Я знаю такие клубы, как «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

– Действующий чемпион РПЛ и самый богатый российский клуб «Зенит» какое место мог бы занять во французской Лиге 1?

– «Зенит» был бы в числе лучших команд чемпионата Франции. В петербургском клубе тоже много талантливых игроков, в том числе бразильцев, у которых очень высокий уровень. Российские команды могли бы успешно выступать во французской Лиге 1. В России очень силовой футбол.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

Команда сейчас идет на 2-м месте.

«Зенит» на прошлой неделе уступил в товарищеском матче «Фенербахче» (1:2).

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE