Реакция «Ариса» на новость об интересе к Пьяничу

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе прокомментировал информацию, что клуб планирует подписать полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

– Есть информация, что «Арис» интересуется Миралемом Пьяничем.

– Давайте мыслить логически. Кокорин – центральный нападающий, но он у нас редко играет на острие. Он чаще играет роль оттянутого форварда, который у нас заменяет по позиции атакующего полузащитника.

Есть еще Гомис, который успешно играет там половину матчей. Фактически Пьянич играет там же, так что было бы странно рассматривать его на позиции, где играют по сути наши лидеры команды.

– Эта информация не соответствует действительности?

– Наверное, вряд ли. Тем более, что он сейчас игрок ЦСКА.