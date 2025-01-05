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    Реакция «Ариса» на новость об интересе к Пьяничу

    Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе прокомментировал информацию, что клуб планирует подписать полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

    – Есть информация, что «Арис» интересуется Миралемом Пьяничем.

    – Давайте мыслить логически. Кокорин – центральный нападающий, но он у нас редко играет на острие. Он чаще играет роль оттянутого форварда, который у нас заменяет по позиции атакующего полузащитника.

    Есть еще Гомис, который успешно играет там половину матчей. Фактически Пьянич играет там же, так что было бы странно рассматривать его на позиции, где играют по сути наши лидеры команды.

    – Эта информация не соответствует действительности?

    – Наверное, вряд ли. Тем более, что он сейчас игрок ЦСКА.

    • 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
    • Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.
    • Контракт боснийца с красно-синими рассчитан до лета 2025 года и может быть продлeн ещe на один сезон.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 15:51
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    Комментарии (2)
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    Project Бабангида
    1736084296
    с такой фамилией в России он в доску свой. или в дупель..... как вам будет угодно
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    edzamilow
    1736090785
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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