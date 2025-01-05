Валерий Овчинников: «Чем дольше мы будем не участвовать в еврокубках, тем качественнее в России станет футбол»

Российский тренер Валерий Овчинников считает, что отстранение от еврокубков идет на пользу стране.

«Мы привыкли, что не участвуем в еврокубках и международных турнирах. Чем дольше мы будем не участвовать в них, тем качественнее в России станет футбол. Конечно, Россия не вернeтся на международную арену в следующем году.

У нас наконец-то появилась серьeзная интрига, которая была и в прошлом сезоне. А сейчас она ещe более интересная, еe возродили «Спартак» и «Краснодар». Есть «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, которые тоже поборются за чемпионство. Эти клубы будут драться между собой, а также с «Зенитом» и «Краснодаром», – сказал Овчинников.