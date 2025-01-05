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    • Валерий Овчинников: «Чем дольше мы будем не участвовать в еврокубках, тем качественнее в России станет футбол»

    Валерий Овчинников: «Чем дольше мы будем не участвовать в еврокубках, тем качественнее в России станет футбол»

    Российский тренер Валерий Овчинников считает, что отстранение от еврокубков идет на пользу стране.

    «Мы привыкли, что не участвуем в еврокубках и международных турнирах. Чем дольше мы будем не участвовать в них, тем качественнее в России станет футбол. Конечно, Россия не вернeтся на международную арену в следующем году.

    У нас наконец-то появилась серьeзная интрига, которая была и в прошлом сезоне. А сейчас она ещe более интересная, еe возродили «Спартак» и «Краснодар». Есть «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, которые тоже поборются за чемпионство. Эти клубы будут драться между собой, а также с «Зенитом» и «Краснодаром», – сказал Овчинников.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.01.2025 20:38
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    Комментарии (25)
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    k611
    1736105016
    Странное заявление. Сейчас нет возможности проверить уровень российских клубов в конкурентной еврокубковой борьбе. На пользу нашему футболу это точно не идёт.
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    krasnowkaser
    1736105556
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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    Интерес
    1736107007
    Вот и альтернативное мнение,сущностное содержание которого-перестать жить в ожидании чуда и бить балду,а начать работать.Остальное-сказки "о главной цели футбола-участии в ЛЧ".Которая приносит деньги,но не приносит результатов и славы.
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    sir_Alex
    1736109696
    Вообще не надо участвовать в ЕК.
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    aldo conte
    1736135162
    Бред сумасшедшего или старого маразматика. Ни один нормальный человек подобного не скажет. Всё как раз наоборот, чем дольше мы будем вне европейского и мирового (ЧМ) футбола, тем хуже будет для всех нас - от футболистов до болельщиков. Уже сейчас есть четкий объективный показатель качества российского футбола - количество российских футболистов, играющих в лучших клубах Европы. Сравните нынешнюю ситуации с началом 1990-х гг., когда в Европе играли пара десятков футболистов и сейчас - раз, два и обчелся.
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    Oldtrafford83
    1736143670
    Старый борман видимо решил как следует накидаться в праздники))
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    subbotaspartak
    1736146533
    " Товарищи, снизим потребности и жить станет лучше, жить станет веселее..." - А. Райкин
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    FRZZ
    1736146972
    Чушь...
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    Каратель помойников
    1736152127
    Интересно,а как качество то улучшится? То что всякие бздюки и прочие футбольные фуникуиянеры будут петь деферамбы
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    sined1951
    1736156053
    Овчинников во многом прав. Пока мы не наведем порядок в нашем футболе, не улучшим подготовку детей и юношей, судейского корпуса, не искореним телефонное право и всякого рода подкупы, участие или не участие наших команд в еврокубках влиять на уровень нашего футбола не будет. Влияние оказывают только деньги. Раньше их в нашем футболе крутилось значительно больше, а сейчас резко уменьшилось да плюс санкции. Легионеров приглашают менее мастеровитых, вот и вся причина.
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