Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Канчельскис оценил карьеру Дзюбы

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях нападающего Артеме Дзюбы, который сейчас играет за «Акрон».

    «Дзюба реализовал свой потенциал на сто процентов. Недосказанности Артем точно не оставил. У него достойная карьера, в которой было почти все. Наверное, мог бы несколько лет поиграть в Европе, но тогда у него было все отлично в «Зените», поэтому, думаю, так и не решился», – сказал Канчельскис.

    • 36-летний Дзюба провел в этом сезоне 11 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
    • Единственным клубом не из России, за который выступал Дзюба, был турецкий «Адана Демирспор». Там он играл во второй половине 2022 года.

    Новости по теме
    Кержаков прокомментировал стремление Дзюбы побить два его рекорда 7
    В «Пари НН» жалеют, что не подписали Дзюбу
    Слуцкий раскритиковал клубы, которые летом отказались от Дзюбы: «Вы идиоты!»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1736152832
    Дзюба в самом деле большой молодец! Всего достиг сам благодаря своему характеру! Боец одним словом
    Ответить
    zigbert
    1736187555
    Игрок талантливый но из за своего характера все таки не смог полностью себя реализовать. Так и не стал легендой какого нибудь клуба. А это говорит о многом.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 