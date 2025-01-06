Канчельскис оценил карьеру Дзюбы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях нападающего Артеме Дзюбы, который сейчас играет за «Акрон».

«Дзюба реализовал свой потенциал на сто процентов. Недосказанности Артем точно не оставил. У него достойная карьера, в которой было почти все. Наверное, мог бы несколько лет поиграть в Европе, но тогда у него было все отлично в «Зените», поэтому, думаю, так и не решился», – сказал Канчельскис.