Бубнов оценил шансы участников чемпионской гонки РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о борьбе лидеров чемпионата России-2024/25.

«Нынешний чемпионат отличается от предыдущих высокой плотностью в верхней части турнирной таблицы. Сейчас первые две команды имеют одинаковое количество очков, а третья отстаeт совсем чуть-чуть.

При этом пять клубов сохраняют реальные шансы на золотые медали. Такого раньше не было, но тем интереснее. Плюс ЦСКА, идущий шестым, может побороться за тройку сильнейших, но армейцам будет тяжело.

В первую очередь обострение конкуренции в чемпионате связано с тем, что «Зенит» сдал по сравнению с прошлым сезоном. Особенно это чувствовалось после травмы Глушенкова.

При этом не стоит списывать «Зенит» со счетов. Команда сдала относительно себя, но по-прежнему смотрится очень сильно на фоне соперников по российскому чемпионату. Она лидирует вместе с «Динамо» по забитым мячам, пропустив всего 12 голов (столько же только у «Краснодара»).

Естественно, «Зенит» будет бороться за чемпионство, но у него впереди самый тяжeлый календарь среди всех претендентов на золото.

Сильно прибавил «Спартак». В первую очередь усиление произошло в группе атаки. Стал регулярно забивать Угальде, плюс на помощь ему купили Барко и Маркиньоса. Красно-белые также стали надeжно играть в обороне, чего с ними не было давно.

Помогло то, что Станкович нашeл оптимальное сочетание защитников. Они выглядят очень стабильно. У «Спартака» реальные шансы на чемпионство.

«Краснодар» продолжает держать прошлогодний уровень. Кардинальных изменений в клубе не произошло. «Быки» заслуженно находятся на первом месте. У них всего три поражения и наименьшее количество пропущенных голов. Краснодарцы однозначно будут весной участвовать в чемпионских разборках.

«Динамо» сдало по сравнению с прошлым сезоном. Команда Лички никак не может стабилизировать игру в обороне. Но бело-голубым в весенней части, как и «Спартаку», в борьбе за медали может помочь удобный календарь.

«Локомотив» провалил концовку осенней части чемпионата. Из-за отсутствия побед в последних трeх турах железнодорожники сильно осложнили себе борьбу и за медали, и тем более за чемпионство. Но и дружину Галактионова нельзя списывать со счетов. У команды ещe есть время сделать правильные выводы после неудачной серии.

Явного фаворита в этой ситуации назвать просто невозможно из-за плотности в верхней части турнирной таблицы, но, скорее всего, с золотыми медалями весной будет кто-то из тройки лидеров», – написал Бубнов.