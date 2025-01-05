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    Бубнов оценил шансы участников чемпионской гонки РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о борьбе лидеров чемпионата России-2024/25.

    «Нынешний чемпионат отличается от предыдущих высокой плотностью в верхней части турнирной таблицы. Сейчас первые две команды имеют одинаковое количество очков, а третья отстаeт совсем чуть-чуть.

    При этом пять клубов сохраняют реальные шансы на золотые медали. Такого раньше не было, но тем интереснее. Плюс ЦСКА, идущий шестым, может побороться за тройку сильнейших, но армейцам будет тяжело.

    В первую очередь обострение конкуренции в чемпионате связано с тем, что «Зенит» сдал по сравнению с прошлым сезоном. Особенно это чувствовалось после травмы Глушенкова.

    При этом не стоит списывать «Зенит» со счетов. Команда сдала относительно себя, но по-прежнему смотрится очень сильно на фоне соперников по российскому чемпионату. Она лидирует вместе с «Динамо» по забитым мячам, пропустив всего 12 голов (столько же только у «Краснодара»).

    Естественно, «Зенит» будет бороться за чемпионство, но у него впереди самый тяжeлый календарь среди всех претендентов на золото.

    Сильно прибавил «Спартак». В первую очередь усиление произошло в группе атаки. Стал регулярно забивать Угальде, плюс на помощь ему купили Барко и Маркиньоса. Красно-белые также стали надeжно играть в обороне, чего с ними не было давно.

    Помогло то, что Станкович нашeл оптимальное сочетание защитников. Они выглядят очень стабильно. У «Спартака» реальные шансы на чемпионство.

    «Краснодар» продолжает держать прошлогодний уровень. Кардинальных изменений в клубе не произошло. «Быки» заслуженно находятся на первом месте. У них всего три поражения и наименьшее количество пропущенных голов. Краснодарцы однозначно будут весной участвовать в чемпионских разборках.

    «Динамо» сдало по сравнению с прошлым сезоном. Команда Лички никак не может стабилизировать игру в обороне. Но бело-голубым в весенней части, как и «Спартаку», в борьбе за медали может помочь удобный календарь.

    «Локомотив» провалил концовку осенней части чемпионата. Из-за отсутствия побед в последних трeх турах железнодорожники сильно осложнили себе борьбу и за медали, и тем более за чемпионство. Но и дружину Галактионова нельзя списывать со счетов. У команды ещe есть время сделать правильные выводы после неудачной серии.

    Явного фаворита в этой ситуации назвать просто невозможно из-за плотности в верхней части турнирной таблицы, но, скорее всего, с золотыми медалями весной будет кто-то из тройки лидеров», – написал Бубнов.

    • В топ-6 РПЛ команды расположились в следующем порядке: лидирует «Краснодар» (39 очков), далее идут «Зенит» (39), «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
    • В прошлом сезоне первую шестерку в ином порядке составили эти же команды.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.01.2025 17:17
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    Комментарии (12)
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    subbotaspartak
    1736088702
    Оценивать шансы будем после оглашения составов в марте..
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    andr45
    1736089882
    «Станкович нашeл оптимальное сочетание защитников» Что значит отсутствие Джикии и Литвинова))) А, если еще и Денисова прогнать, то ...))
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    edzamilow
    1736090773
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    ПалкоВводецъ007
    1736092079
    1. Зенит с отрывом. 2. Быки 3. Локо 4. ЦСКА 5.Динамо 6-10 Большая конкуренция
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    кайрос
    1736093325
    Бубнов ? История знает такого Бубнова.Пламенный революционер.Член ЦК партии.Начальник Политического управления РККА.Свои же большевики его в 1938 приговорили. К вышке.
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    Тинез Розоп
    1736094656
    Смотрел вчера кино про Федю. Бубен то оказывается стукачком тренерским был)…
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