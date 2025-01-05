Ловчев объяснил, почему «Спартак» сейчас проиграет «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил шансы красно-белых на победу в чемпионате России-2024/25.
«Если сегодня говорить, будет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки «Зенит» сильнее. Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи», – сказал Ловчев.
- «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место после 18 туров с 37 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла. У «Зенита» на счету 39 очков.
- Перед перерывом красно-белые одержали 6 побед подряд в чемпионате.