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    • Ловчев объяснил, почему «Спартак» сейчас проиграет «Зениту» в борьбе за чемпионство

    Ловчев объяснил, почему «Спартак» сейчас проиграет «Зениту» в борьбе за чемпионство

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил шансы красно-белых на победу в чемпионате России-2024/25.

    «Если сегодня говорить, будет ли «Спартак» чемпионом в этом сезоне, то нет, не будет. Все-таки «Зенит» сильнее. Не хватает в защите, да и надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место после 18 туров с 37 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла. У «Зенита» на счету 39 очков.
    • Перед перерывом красно-белые одержали 6 побед подряд в чемпионате.

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    Источник: РИА «Новости»

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    05.01.2025 19:17
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    Комментарии (33)
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    ScarlettOgusania
    1736095185
    Серафимыч на Новый год всё-таки хлопнул коньяка, развезло старче, на фантазии потянуло!))
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    ...уефан
    1736095917
    ...чего ни кто не рассуждает на тему чемпионства Краснодара, Локо, ЦСКА, Динамо?... Заклинило всех на Спартаке и Зените... Вспомните прошлый чемп. Кто мог ждать, что до последнего тура шансы будут у трёх команд...
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    alex1951
    1736097620
    Ловчев прав ,как Граф ,а граф был жулик....танцуем отсюдова.... ,,Голубые вонючки,, держатся за счет бабла....Это раз. Ты спартаковец ,так ты должон Ж. рвать за Спартак ,а что мы слышим ? 3.14 ////lдеть..... это не есть красиво! А ,если ты обалденный О-бозреватель ,так и веди себя ,безо всяких симпатий к кому то.Точка.
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    ПалкоВводецъ007
    1736100496
    Зенит не может проиграть своему фарм клубу. Гыгыгы
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    NewLife
    1736103605
    "объяснил ,,,," т.е. уже можно подводить итоги и расставлять команды по местам ? В случае если этот прогноз не сбудется, готов на газпром тв заявить, что как эксперт ты ноль ? А еще хотелось бы услышать от тебя публично, за какую команду будешь болеть.
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    krasnowkaser
    1736105571
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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    Интерес
    1736107606
    Говорит так,что продолжаться чемпионат будет в составе двух команд-"Зенита" и "Спартака",остальные курят в стороне и смотрят за развитием событий,бедные...
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    Кривая да нелёгкая
    1736109635
    Так это и так всем известно что самый сильный Зенит! А спам на минуточку его титульный фарм и к тому же середняк
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    subbotaspartak
    1736139767
    Хватит ныть и представлять того чего не может быть...
    Ответить
    Osianin1969
    1736171956
    Пусть Серафимыч хатенку свою на Зинит поставит. Во поржем что Серафимыч по статусу с болотными тогда скорешится переехав в теплотрассу
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