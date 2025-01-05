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    Селюк сказал, нужен ли Промес «Спартаку»

    Агент Дмитрий Селюк отметил, что «Спартак» сейчас играет лучше, чем во времена, когда за команду выступал вингер Квинси Промес.

    «У меня мнение никогда не меняется. Если Промес везде разыскивается и арестовывается, то я считаю, смысла в его возвращении нет! Ему уже 33 года, и он на фиг не нужен «Спартаку». Сейчас красно-белые играют гораздо лучше, чем с ним. На нeм же не сошeлся клином свет. Я бы его и легендой не назвал.

    В один ряд с Илюшей Цымбаларeм или Черенковым не поставлю. Таких футболистов реально помнят болельщики. В принципе, он провeл много матчей за красно-белых, стал чемпионом. Но когда игрок сбегает от уголовного преследования, как его назвать легендой? Я думаю, он просто был хорошим футболистом.

    Промес в определeнный период в «Спартаке» показывал игру и давал результат. Он был одним из лучших в команде на тот момент, но и красно-белые тогда не были очень сильными», – сказал Селюк.

    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: Legalbet

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    05.01.2025 18:48
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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ007
    1736092524
    Нормальный клуб не пригласит уголовника наркоторговца. Гыгыгы
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    Тинез Розоп
    1736093878
    Ну если честно, то он нужен максимум , как лидер раздевалки. А так это тот же Данни из Зенита, любитель брать игру на себя и терять мячи. У нас игра сейчас построена на команду, не нужны нам те кто будет возиться с мячом и обводить….
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