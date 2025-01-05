Селюк сказал, нужен ли Промес «Спартаку»

Агент Дмитрий Селюк отметил, что «Спартак» сейчас играет лучше, чем во времена, когда за команду выступал вингер Квинси Промес.

«У меня мнение никогда не меняется. Если Промес везде разыскивается и арестовывается, то я считаю, смысла в его возвращении нет! Ему уже 33 года, и он на фиг не нужен «Спартаку». Сейчас красно-белые играют гораздо лучше, чем с ним. На нeм же не сошeлся клином свет. Я бы его и легендой не назвал.

В один ряд с Илюшей Цымбаларeм или Черенковым не поставлю. Таких футболистов реально помнят болельщики. В принципе, он провeл много матчей за красно-белых, стал чемпионом. Но когда игрок сбегает от уголовного преследования, как его назвать легендой? Я думаю, он просто был хорошим футболистом.

Промес в определeнный период в «Спартаке» показывал игру и давал результат. Он был одним из лучших в команде на тот момент, но и красно-белые тогда не были очень сильными», – сказал Селюк.