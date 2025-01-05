Канчельскис назвал турнир, на котором рассчитывает увидеть сборную России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России, главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказалс о возможном возвращении национальной команды на международные турниры.

«В данный момент невозможно, чтобы нас вернули на международную арену. Мы точно не попадeм на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028. Дай бог, чтобы попали на чемпионат мира в 2030 году. Если такое случится, будем очень счастливы, будем благодарить всевышнего. Ничего быстро не делается», – сказал Канчельскис.