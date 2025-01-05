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    • Канчельскис назвал турнир, на котором рассчитывает увидеть сборную России

    Канчельскис назвал турнир, на котором рассчитывает увидеть сборную России

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России, главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказалс о возможном возвращении национальной команды на международные турниры.

    «В данный момент невозможно, чтобы нас вернули на международную арену. Мы точно не попадeм на ЧМ-2026 и ЧЕ-2028. Дай бог, чтобы попали на чемпионат мира в 2030 году. Если такое случится, будем очень счастливы, будем благодарить всевышнего. Ничего быстро не делается», – сказал Канчельскис.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Сборная России была снята с отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций, не была допущена к жеребьевке квалификации ЧМ-2026.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.01.2025 18:16
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    Комментарии (3)
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    кайрос
    1736091079
    Зачем ? Тут вот недавно в СМИ опубликовали видео как вроде российские ПВО сбили Санта Клауса.Прикол у них такой. Типа не нужна России Гейропа и её ценности...Типа Россия встает с колен. А Канчельскис и РФС хотят в Гейропу...Кто еще хочет ?
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    DOCTOR PENALTY
    1736091531
    А может нам пригласить их к себе на какой-нибудь турнир?... Послать букет орешника и пригласить.
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    Spartak_forv@
    1736093115
    Ну это ещё быстро при самых удачных раскладах...
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