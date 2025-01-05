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    • Непомнящий сказал, как Соболеву стать основным форвардом «Зенита»

    Непомнящий сказал, как Соболеву стать основным форвардом «Зенита»

    Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.

    «Соболеву будет очень сложно стать основным форвардом «Зенита». Только если кто-то из нынешних нападающих покинет команду в зимнее трансферное окно, тогда шансы есть.

    Сначала Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену. В первой половине сезона и этого нет», – сказал Непомнящий.

    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
    • Он провел 11 матчей в РПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 20:25
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    Комментарии (4)
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    Тинез Розоп
    1736098508
    Пусть как Дзюба дрочить начнёт. Может поможет)…
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    Айболид
    1736109286
    Теперь понятно , какое зрелище рылы предпочитают футболу .
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    subbotaspartak
    1736146610
    Передушить инагентов?
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