Непомнящий сказал, как Соболеву стать основным форвардом «Зенита»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Соболеву будет очень сложно стать основным форвардом «Зенита». Только если кто-то из нынешних нападающих покинет команду в зимнее трансферное окно, тогда шансы есть.

Сначала Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену. В первой половине сезона и этого нет», – сказал Непомнящий.