Непомнящий сказал, как Соболеву стать основным форвардом «Зенита»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.
«Соболеву будет очень сложно стать основным форвардом «Зенита». Только если кто-то из нынешних нападающих покинет команду в зимнее трансферное окно, тогда шансы есть.
Сначала Соболеву надо начать приносить пользу, выходя на замену. В первой половине сезона и этого нет», – сказал Непомнящий.
- Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
- Он провел 11 матчей в РПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.