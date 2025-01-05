Петржела назвал последнего российского футболиста, который был звездой мирового уровня

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает полузащитника «Монако» Александра Головина звездой мирового уровня.

«В российском футболе сейчас нет звезды мирового уровня. Последним таким игроком бы Андрей Аршавин. Головин? Он менее талантливый, чем Аршавин, но более дисциплинированный и работоспособный. Андрей иногда несерьезно относился к делу», – сказал Петржела.