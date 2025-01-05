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    • Петржела назвал последнего российского футболиста, который был звездой мирового уровня

    Петржела назвал последнего российского футболиста, который был звездой мирового уровня

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает полузащитника «Монако» Александра Головина звездой мирового уровня.

    «В российском футболе сейчас нет звезды мирового уровня. Последним таким игроком бы Андрей Аршавин. Головин? Он менее талантливый, чем Аршавин, но более дисциплинированный и работоспособный. Андрей иногда несерьезно относился к делу», – сказал Петржела.

    • 28-летний Головин провел в этом сезона за «Монако» 19 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Россиянин выступает за монегасков с лета 2018 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 18:36
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    Комментарии (8)
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    Цугундeр
    1736091532
    Вот тут- в точку, поедатель клёцок..
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    ПалкоВводецъ007
    1736091657
    Редко соглашаюсь с паном, но тут он прав. Гыгыгы
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736091726
    Думаю, Головин не будет спорить. *
    Ответить
    subbotaspartak
    1736093375
    Ну это грубо - позабыть про Бздюбу...
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    Тинез Розоп
    1736094170
    И без тебя все знают , что Аршавина ещё не скоро переплюнут. Уважуха Андрюхе…
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    САДЫЧОК
    1736101091
    Смешной! Этот Головин пасы вникуда дает! Он в 10 рах слабее Батракова!
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    Хуй хуевич
    1736145185
    В СССР и России НЕ БЫЛО игроков мирового уровня! Был шанс у Стрельцова, но он его упустил.
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