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    Селюк сказал, что сделает Кахигао со «Спартаком»

    Агент Дмитрий Селюк отреагировал на назначение испанца Франсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака».

    «Если честно, то такое решение «Спартака» меня сильно удивило. Так понимаю, не меня одного. Этого специалиста толком никто и не знает.

    И что с того, что Венгер про него сказал? Мне кажется, он даже не понял, о ком идет речь вообще. Это очень странно, что человек уходит из клуба, который борется за чемпионство, играет в еврокубках в «Спартак».

    Ради чего – деньги, конечно. Кахигао просто ограбит «Спартак» и через некоторое время уедет из России с улыбкой на лице», – сказал Селюк.

    • Красно-белые объявили о назначении 55-летнего специалиста в пятницу, 3 января.
    • Ранее Кахигао работал в «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 17:40
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    Комментарии (21)
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    DOCTOR PENALTY
    1736090640
    Исходя из того что у нас сейчас творится в клубе, трудно спорить с Селюком. *
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    edzamilow
    1736090766
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    The only one
    1736090850
    вполне возможно.
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    ПалкоВводецъ007
    1736091532
    Да всем давно известно, что за боблищем приехал очередной нувориш, который попилит бюджет среди своих агентиков и свалит через годик с полными карманами мазутного бобла. Гыгыгы
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    Цугундeр
    1736091827
    Да никто со Спартаком ничего не сделает. Это такая непостижимая космическая субстанция, которая сама с собой делает всё , вне зависимости от земного влияния.. Ну, если проще, "куда хочу-туда лечу"))
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    zigbert
    1736096853
    Селюк наверное понимает что сотрудничества с Кахигао у него не будет, отсюда и такая реакция.
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    Хулиганин
    1736104098
    Селюк — так называют необразованного, невоспитанного, некультурного, примитивного человека. Синоним слова селюк, футбольный агент.
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    wlad wm--google
    1736146147
    Разводить КРиП не впервой)))
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    wlad wm--google
    1736146247
    Спартак плохо кончил. Меняйте название на Пищевик или Свинтус
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    Городовой
    1736163151
    Вот он и будет козлом отпущения, когда Спартак загнётся во втором туре.
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