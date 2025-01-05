Селюк сказал, что сделает Кахигао со «Спартаком»

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на назначение испанца Франсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака».

«Если честно, то такое решение «Спартака» меня сильно удивило. Так понимаю, не меня одного. Этого специалиста толком никто и не знает.

И что с того, что Венгер про него сказал? Мне кажется, он даже не понял, о ком идет речь вообще. Это очень странно, что человек уходит из клуба, который борется за чемпионство, играет в еврокубках в «Спартак».

Ради чего – деньги, конечно. Кахигао просто ограбит «Спартак» и через некоторое время уедет из России с улыбкой на лице», – сказал Селюк.