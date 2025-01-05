Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Ничего хорошего не будет»: Наумов дал прогноз на 2025 год для российского футбола

    «Ничего хорошего не будет»: Наумов дал прогноз на 2025 год для российского футбола

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал прогноз на 2025 год в контексте российского футбола.

    «На наступивший год я смотрю скорее ровно и даже негативно, чем с позитивом. Я думаю, что для наших клубов и сборных в 2025 ничего хорошего не будет. До тех пор, пока продолжается СВО, никаких изменений в международном плане не будет.

    Вот сейчас говорят: нас допустят уже в этом году, но вы представьте просто, а как летать на игры будем? А как к нам будут летать? Это же невозможно. И все это прекрасно понимают», – сказал Наумов.

    • Россия в бане от УЕФА и ФИФА с 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

    Новости по теме
    Кафанов сравнил Карпина и Бердыева 1
    Кафанов рассказал об опыте общения с телефонными мошенниками 3
    В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2025 16:31
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1736085591
    Правда горька, но ... уж какая есть (((
    Ответить
    кайрос
    1736091461
    «Ничего хорошего не будет».... Это для всей России.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 