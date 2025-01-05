«Ничего хорошего не будет»: Наумов дал прогноз на 2025 год для российского футбола

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал прогноз на 2025 год в контексте российского футбола.

«На наступивший год я смотрю скорее ровно и даже негативно, чем с позитивом. Я думаю, что для наших клубов и сборных в 2025 ничего хорошего не будет. До тех пор, пока продолжается СВО, никаких изменений в международном плане не будет.

Вот сейчас говорят: нас допустят уже в этом году, но вы представьте просто, а как летать на игры будем? А как к нам будут летать? Это же невозможно. И все это прекрасно понимают», – сказал Наумов.