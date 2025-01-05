Павлюченко оценил чемпионские перспективы «Спартака»

Бывший спартаковец Роман Павлюченко верит в чемпионство команды в этом сезоне.

«У «Спартака» есть баланс в составе. Может, усиления и нужны – это решат руководство и тренерский штаб. Но нынешняя команда хорошая, сбалансированная. Если нынешний состав «Спартака» сохранится, результат будет хороший.

На сегодняшний день кажется, что «Спартак» действительно может бороться на чемпионство. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» – главные претенденты. «Локомотив» нельзя откидывать, в ЦСКА я не верю, «Динамо» – тeмная лошадка. Надеюсь, что шансы на титул у «Спартака» действительно большие», – сказал Павлюченко.