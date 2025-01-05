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    Павлюченко оценил чемпионские перспективы «Спартака»

    Бывший спартаковец Роман Павлюченко верит в чемпионство команды в этом сезоне.

    «У «Спартака» есть баланс в составе. Может, усиления и нужны – это решат руководство и тренерский штаб. Но нынешняя команда хорошая, сбалансированная. Если нынешний состав «Спартака» сохранится, результат будет хороший.

    На сегодняшний день кажется, что «Спартак» действительно может бороться на чемпионство. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» – главные претенденты. «Локомотив» нельзя откидывать, в ЦСКА я не верю, «Динамо» – тeмная лошадка. Надеюсь, что шансы на титул у «Спартака» действительно большие», – сказал Павлюченко.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.01.2025 14:08
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    Комментарии (1)
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    Кривая да нелёгкая
    1736084090
    Каждый год одни и те же мечты от старых сектантов) каждый раз восторг) а потом нытьё
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