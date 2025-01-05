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    • «Ух, какая пантерка»: самая сексуальная спортивная ведущая России выложила откровенные новогодние фото

    «Ух, какая пантерка»: самая сексуальная спортивная ведущая России выложила откровенные новогодние фото

    Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина порадовала подписчиков новыми фото.

    Девушка выложила фото в колготках в новогодней атмосфере.

    «Ух, какая пантерка», – написал один из подписчиков.

    «Стыд и срам», – поделился мнением другой.

    • Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.
    • Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
    • Контент Уразбахтиной смотрит Эрлинг Холанд.

    Фото: соцсети Зухры Уразбахтиной

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

    Источник: «Бомбардир»

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    05.01.2025 14:22
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    Комментарии (28)
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    Project Бабангида
    1736078406
    в парандже ей было бы лучше
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    ziborock
    1736079944
    Опять прости*утки!
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    Anton01011969
    1736080626
    Покажите настоящих красавиц, а не этих ушитых и штопанных!!!
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1736081573
    шалава есть а где спорт ??
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1736083894
    Хорошая девчонка, смотрится
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1736086328
    Ну вот и ещё одна дура. Это все о футболе? Точно порносайт.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1736087093
    Когда хочется чего-нибудь такого, ищешь соответствующий сайт, а тут хочется про футбол почитать.
    Ответить
    смолов федор
    1736088672
    слишком много макеяжа
    Ответить
    Mirak92
    1736088939
    Лицо, один в один, как у советской куклы Куклачева. Нет ничего сексуального и горячего. Это лишь, мое мнение. Меня не заводят, те, от кого лишь только имя, после пластики осталось
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    ...уефан
    1736090708
    ...давайте натюрморты из ветчин, колбас, нарезок, водок, коньяков и самогонов. Тоже, здесь "на ура" пойдут! Я думаю, к футбольной теме это привязать не сложно будет?)... Котики... Собачки...
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