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    Тренер «Монако» объяснил замену Головина в матче с «ПСЖ»

    Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер назвал причину, по которой он заменил Александра Головина в матче Суперкубка Франции с «ПСЖ».

    • Российский полузащитник покинул поле на 72-й минуте при счете 0:0.
    • «Монако» пропустил на 92-й и проиграл – 0:0.
    • Головин не выиграл ни одного трофея в клубе – он выступает за «Монако» с 2018 года.

    «Головин был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его заставило нервничать. Я могу его понять.

    Сегодня Головин играл глубже, в опорной зоне, рядом с Закарией, мы хотели больше владеть мячом, к тому же в предыдущих играх мы допускали простые ошибки, когда были без мяча – для это мы поставили Сашу. Но в целом я им доволен, он молодец», – сказал Хюттер.

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    Источник: Okko

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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1736147239
    Тренер не должен объясняться, зачем он заменил того или другого игрока.
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