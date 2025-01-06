Тренер «Монако» объяснил замену Головина в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер назвал причину, по которой он заменил Александра Головина в матче Суперкубка Франции с «ПСЖ».

Российский полузащитник покинул поле на 72-й минуте при счете 0:0.

«Монако» пропустил на 92-й и проиграл – 0:0.

Головин не выиграл ни одного трофея в клубе – он выступает за «Монако» с 2018 года.

«Головин был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его заставило нервничать. Я могу его понять.

Сегодня Головин играл глубже, в опорной зоне, рядом с Закарией, мы хотели больше владеть мячом, к тому же в предыдущих играх мы допускали простые ошибки, когда были без мяча – для это мы поставили Сашу. Но в целом я им доволен, он молодец», – сказал Хюттер.