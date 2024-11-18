Преступники угнали машину футболиста «Монако», сразу врезались в припаркованное авто и ушли пешком

18-летний нападающий «Монако» Джордж Иленикена стал жертвой грабителей.

Преступники атаковали футболиста на улице в городе Корбей-Эсон, когда тот возвращался с вечеринки.

Злоумышленники с огнестрельным оружием и в балаклавах подошли к Иленикена, севшему за руль своего Volkswagen Golf, и заставили отдать имеющиеся ценности.

Игрок монегасков передал грабителям роскошные туфли, iPhone и ключи от машины.

Те попытались скрыться с места преступления на автомобиле Иленикена, но сразу же врезались в другое транспортное средство, припаркованное неподалеку.

В итоге они ушли пешком, а спортсмен вызвал полицию. Нарушители закона не найдены до сих пор.

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