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    Орещук сказал, усилит ли Кузяев «Зенит»

    Футбольный агент, бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Далера Кузяева обратно из «Гавра» в «Зенит».

    – Вчера появилась информация о возможном возвращении Далера Кузяева в «Зенит»? Это усиление для клуба? Или Кузяев уже не помощник?

    – Ну хорош. Кузяеву – 31 год. Ну как не усиление? Конечно, это усиление. Для нашего чемпионата это топ-футболист.

    – Почему, как вам кажется, появилась такая информация?

    – Думаю, это вброс. Агент, клуб могли вбросить. Проверить нашу с вами реакцию. И уже от этого дальше будут отталкиваться.

    – С кем «Зениту» стоит расстаться зимой?

    – Вы знаете, мне может показаться одно, а тренерскому штабу «Зенита» кажется другое. Чтобы рассуждать на такие темы, надо находится внутри команды и понимать, кто как тренируется, кто как относится к своей работе. Потому что футбол не только хобби, но это еще и работа, за нее люди деньги получают.

    До конца этой части сезона еще полтора месяца, неправильно говорить пока что на тему расставаний.

    – Нужно ли искать еще одного вратаря «Зениту»? Латышонок и Кержаков травмированы, остался один Адамов.

    – Адамов хороший вратарь. Латышонок выбыл на месяц. И, кстати, Адамов за это время может занять позицию первого номера и уже Латышонка не подпустить к основному составу. «Зенит» хорошо сработал, взяв в команду двух одинаковых вратарей – Латышонка и Адамова.

    И третьим вратарем иметь Кержакова – опытного игрока, который принес команде много трофеев, и он может помочь советом и в игре, и тренировочном процессе. «Зенит» в этом плане молодец, здорово сработал. Да, бывает так, что сломаются два вратаря. Дай бог, чтобы Адамов не сломался.

    Я за вратарскую линию «Зенита» не переживаю. У них тут полный комплект.

    – А может какие-то есть позиции в «Зените», которые выпадают и требуют усиления?

    – Я бы не сказал, что какие-то позиции сейчас у «Зенита» выпадают. У петербуржцев большая скамейка. И брать игроков, для того чтобы взять, будет неправильно. Если будут от кого-то избавляться в плане аренд или продаж, то это другая история. Нужно иметь план Б. Если Семак доволен всеми игроками, то зачем тогда что-то менять.

    • 31-летний Кузяев провел в этом сезоне 8 матчей за «Гавр», забил 1 гол.
    • Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.
    • Кузяев играл в «Зените» в 2017–2023 годах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    08.11.2024 10:20
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1731063080
    Надо было в своё время возвращать Халка. Было бы прикольно на него посмотреть в связке в другим бразильцами. Был бы огонь.
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