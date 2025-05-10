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Вахби Хазри
Статистика
Вахби Хазри - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1991 (35), Аяччо
#10 | Нападающий
182 см
Тунис | Франция
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Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Франция. Лига 1 2022/2023
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Товарищеские матчи. Сборные 2021
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
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Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Кубок Африканских Наций 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
28
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
1 : 4
10.05.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 0
04.05.2025
Монпелье
66' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
0 : 0
27.04.2025
Реймс
68' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
5 : 1
19.04.2025
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
2 : 0
13.04.2025
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
0 : 2
06.04.2025
Гавр
65' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
1 : 0
30.03.2025
Монпелье
86' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 2
16.03.2025
Сент-Этьен
46' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 0
08.03.2025
Монпелье
76' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
1' - 60'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
1' - 60'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
2 : 0
23.02.2025
Монпелье
69' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 4
16.02.2025
Лион
69' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Страсбур
2 : 0
09.02.2025
Монпелье
63' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0 : 2
31.01.2025
Ланс
64' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 2
26.01.2025
Монпелье
1' - 60'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2 : 1
17.01.2025
Монако
1' - 64'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 3
12.01.2025
Анжер
71' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 0
04.01.2025
Монпелье
64' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
2 : 2
15.12.2024
Ницца
61' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 0
08.12.2024
Монпелье
46' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
2 : 2
01.12.2024
Лилль
1' - 63'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 0
23.11.2024
Монпелье
1' - 82'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
3 : 1
10.11.2024
Брест
1' - 86'
12'
16'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
03.11.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
0 : 3
27.10.2024
Тулуза
1' - 61'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 5
20.10.2024
Марсель
85' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
4 : 2
06.10.2024
Монпелье
1' - 68'
37'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
74' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
88' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
63' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье
1' - 68'
57'
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