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  • Лига 1. «Монако» проиграл «Сент-Этьену» и опустился в зону вылета. Головин отыграл полчаса

Лига 1. «Монако» проиграл «Сент-Этьену» и опустился в зону вылета. Головин отыграл полчаса

28 сентября 2018, 23:36
22

«Монако» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции потерпел поражение от «Сент-Этьена» – 0:2. Дубль в этой встрече оформил полузащитник Вахби Хазри.

Россиянин Александр Головин вышел на замену на 60-й минуте.

«Монако» имеет на своем счету шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен», в активе которого 15 баллов, поднялся на вторую строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

Сент-Этьен – Монако – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 41; 2:0 – Хазри, 54.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Монако Хазри Вахби Головин Александр
Комментарии (22)
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19element87
1538167094
Один в поле - не воин...
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SunRomeS
1538167357
Дааааа уж, Саня попал в командочку...крепких, нервов и без травм главное, зимой в ТО видно будет.
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Рубик Докоян
1538167895
"Монако" сейчас в психологическом тяжелом нокдауне пока. Нет игры, результата и уверенности в своих силах...
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Alllex68
1538168127
Саня, вали оттудв
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multiscan
1538168184
Права, всё-таки, русская пословица: "Где родился, там и пригодился!" Пора домой, Саня! Пока не деградировал!
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slavа0508
1538169119
Ух ты ну и команда.....не туда попал Александр...надеюсь будет пахать и в трансферное окно переберётся в другую команду
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Tajik-za Zenit
1538176949
Головин думает куда я попал елки палки А так удачи тебе и Монако
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Опорник84
1538195381
Вот-это сосватали парня в командц!
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vladimir-7
1538196458
Ничего, Монако разыграется и все будет в порядке и у А.Головина, а пока это только начало чемпионата. Без паники, злопыхатели.
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zigbert
1538205145
Может еще не все потеряно?
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