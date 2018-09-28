Лига 1. «Монако» проиграл «Сент-Этьену» и опустился в зону вылета. Головин отыграл полчаса

«Монако» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции потерпел поражение от «Сент-Этьена» – 0:2. Дубль в этой встрече оформил полузащитник Вахби Хазри.
Россиянин Александр Головин вышел на замену на 60-й минуте.
«Монако» имеет на своем счету шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен», в активе которого 15 баллов, поднялся на вторую строчку.
Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур
Сент-Этьен – Монако – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хазри, 41; 2:0 – Хазри, 54.
Источник: Бомбардир.ру