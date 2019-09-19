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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Сент-Этьен
Гент - Сент-Этьен: обзор матча 19 сентября 2019
Гент
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 1 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Этьен
2'
Д. Дэвид
43'
Д. Дэвид
64'
Л. Перрен (АГ)
64'
Л. Перрен (АГ)
38'
В. Хазри
38'
В. Хазри
75'
Т. Камински (АГ)
75'
Т. Камински (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Сент-Этьен
Замена
️️️️
Г. Квилитая
90'
+4
Замена
️️️️
Б. Дежегере
90'
+3
85'
Желтая карточка
В. Хазри
85'
Желтая карточка
В. Хазри
Замена
️️️️
Д. Бронн
81'
75'
ГОЛ в свои ворота! 4:4!
Т. Камински
75'
ГОЛ в свои ворота! 4:3!
Т. Камински
73'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
73'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
72'
Замена
️️️️
А. Норден
72'
Замена
️️️️
Р. Берич
71'
Желтая карточка
М. Трауко
71'
Желтая карточка
М. Трауко
65'
Замена
️️️️
Д. Буанга
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Л. Перрен
64'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Л. Перрен
64'
Желтая карточка
С. Кумс
56'
Желтая карточка
С. Кумс
56'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
49'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
49'
44'
Желтая карточка
Р. Амума
44'
Желтая карточка
Р. Амума
ГОЛ! 2:2!
Д. Дэвид
Пас отдал
Л. Депуатр
43'
38'
ГОЛ! 1:2!
В. Хазри
Пас отдал
Р. Амума
38'
ГОЛ! 1:1!
В. Хазри
Пас отдал
Р. Амума
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
21
Nana Asare
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
21
Нана Асаре
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Сент-Этьен
92
Тео Вермот
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
4-1-3-3
1
Камински
21
32
Пластун
32
Нгаду-Нгаджуй
23
Лустиг
42
Овусу
21
Асаре
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
15
Дэвид
9
Яремчук
3-3-2-2
16
Руффье
2
Мукуди
15
Колоджейчак
24
Перрен
26
Дебюши
6
М'Вила
47
Трауко
28
Юссуф
29
Кабай
10
Хазри
17
Амума
6
Бронн
6
Бронн
19
Дежегере
19
Дежегере
9
Квилитая
9
Квилитая
70
Норден
70
Норден
99
Буанга
99
Буанга
9
Берич
9
Берич
Остались в запасе
Гент
Сент-Этьен
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
92
Тео Вермот
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Остались в запасе
92
Тео Вермот
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Гент - Сент-Этьен
4
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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