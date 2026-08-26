Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Хибернианом» и бельгийским «Гентом» пройдет 27 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Истер Роуд». Первая встреча в Бельгии завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Шотландии. Обе команды подходят к ответной игре с образцовой обороной – в среднем за последние пять матчей каждая пропускает всего 0,40 гола за игру, а «Хиберниан» и вовсе не пропускает в трeх последних встречах. Однако атакующие показатели скромны: хозяева забивают 1,00 гола, гости – 1,20. Кто же окажется сильнее в этом тактическом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун и сухую серию, или гости, которые не знают поражений в девяти последних матчах и имеют более стабильные результаты?

Кто победит в матче

«Хиберниан» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою надежную игру в обороне. Шотландский клуб не проигрывает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр его защита пропускает всего 0,40 мяча, при этом в трeх последних встречах хозяева не пропускали вовсе. В первом матче «Хиберниан» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности на выезде против «Гента», что является серьeзным достижением. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – 1,00 забитый мяч в среднем за тот же период, что не позволяет им доминировать над соперниками. В Кубке лиги Шотландии они обыграли «Партик» (1:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Шкендию-79» (0:0, 2:1). Домашняя поддержка и уверенность в своей защите должны помочь «Хиберниану» навязать борьбу фавориту, но их низкая результативность может стать проблемой.

«Гент» подходит к ответной игре с ещe более впечатляющей формой. Бельгийский клуб не проигрывает в девяти последних матчах, а его оборона действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что является лучшим показателем среди участников плей-офф. В атаке «Гент» также стабилен: он забивает в среднем 1,20 гола за игру, что немного выше, чем у хозяев. В первом матче бельгийцы не сумели забить на своeм поле, но создали несколько опасных моментов, и теперь на выезде им необходимо использовать свой класс. В чемпионате Бельгии они обыграли «Ла-Лувьер» (2:1) и «Мехелен» (2:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Гетеборг» (1:1, 1:0). Гости имеют более длительную беспроигрышную серию и чуть лучшую атаку, что делает их фаворитами, несмотря на домашний фактор.

Итоговый вывод: первый матч показал равенство сил, но «Гент» выглядит предпочтительнее благодаря более длительной беспроигрышной серии и чуть лучшей атаке. Оборона обеих команд образцовая, поэтому голы вряд ли будут частыми. Однако класс гостей и их опыт должны помочь им добиться положительного результата на выезде. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Гента» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. «Хиберниан» дома показывает стабильные результаты, но его атакующие проблемы могут помешать ему пройти в групповой этап. «Гент» имеет более длительную беспроигрышную серию и чуть лучшую атаку, что должно сыграть решающую роль в ответной игре. Гости редко проигрывают и умеют играть на результат, что делает их фаворитами.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 2 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Хиберниан 2 : 3 Гент Лига конференций, 4 раунд Хиберниан 2 : 3 Гент Лига конференций, 4 раунд Гент 0 : 0 Хиберниан

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гента» в основное время. Надeжная оборона обеих команд делает этот матч закрытым, но более длительная беспроигрышная серия гостей и их чуть лучшая атака дают им преимущество. «Хиберниан» дома способен сдержать соперника, но вряд ли сможет одержать победу. Рекомендуемая ставка – победа «Гента» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хибернианом» и «Гентом» состоится 27 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Истер Роуд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.