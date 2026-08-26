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«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:00
Хиберниан - Гент
27 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Гента»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между шотландским «Хибернианом» и бельгийским «Гентом» пройдет 27 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Истер Роуд». Первая встреча в Бельгии завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Шотландии. Обе команды подходят к ответной игре с образцовой обороной – в среднем за последние пять матчей каждая пропускает всего 0,40 гола за игру, а «Хиберниан» и вовсе не пропускает в трeх последних встречах. Однако атакующие показатели скромны: хозяева забивают 1,00 гола, гости – 1,20. Кто же окажется сильнее в этом тактическом противостоянии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун и сухую серию, или гости, которые не знают поражений в девяти последних матчах и имеют более стабильные результаты?

Кто победит в матче

«Хиберниан» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою надежную игру в обороне. Шотландский клуб не проигрывает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр его защита пропускает всего 0,40 мяча, при этом в трeх последних встречах хозяева не пропускали вовсе. В первом матче «Хиберниан» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности на выезде против «Гента», что является серьeзным достижением. Однако атака хозяев работает не столь эффективно – 1,00 забитый мяч в среднем за тот же период, что не позволяет им доминировать над соперниками. В Кубке лиги Шотландии они обыграли «Партик» (1:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Шкендию-79» (0:0, 2:1). Домашняя поддержка и уверенность в своей защите должны помочь «Хиберниану» навязать борьбу фавориту, но их низкая результативность может стать проблемой.

«Гент» подходит к ответной игре с ещe более впечатляющей формой. Бельгийский клуб не проигрывает в девяти последних матчах, а его оборона действует образцово – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что является лучшим показателем среди участников плей-офф. В атаке «Гент» также стабилен: он забивает в среднем 1,20 гола за игру, что немного выше, чем у хозяев. В первом матче бельгийцы не сумели забить на своeм поле, но создали несколько опасных моментов, и теперь на выезде им необходимо использовать свой класс. В чемпионате Бельгии они обыграли «Ла-Лувьер» (2:1) и «Мехелен» (2:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Гетеборг» (1:1, 1:0). Гости имеют более длительную беспроигрышную серию и чуть лучшую атаку, что делает их фаворитами, несмотря на домашний фактор.

Итоговый вывод: первый матч показал равенство сил, но «Гент» выглядит предпочтительнее благодаря более длительной беспроигрышной серии и чуть лучшей атаке. Оборона обеих команд образцовая, поэтому голы вряд ли будут частыми. Однако класс гостей и их опыт должны помочь им добиться положительного результата на выезде. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Гента» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. «Хиберниан» дома показывает стабильные результаты, но его атакующие проблемы могут помешать ему пройти в групповой этап. «Гент» имеет более длительную беспроигрышную серию и чуть лучшую атаку, что должно сыграть решающую роль в ответной игре. Гости редко проигрывают и умеют играть на результат, что делает их фаворитами.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
2 : 3
27.08.2026
Гент
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
2 : 3
27.08.2026
Гент
Лига конференций, 4 раунд
Гент
0 : 0
20.08.2026
Хиберниан

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
3
Адам Мейор
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
8
Джош Маллиган
ПВ
10
Мартин Бойл
(К) ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Гент
33
Дави Руф
(К) ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
47
J. Vergara (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Хиберниан
13
Джордан Смит
ВР
35
Freddie Owens
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
30
Jacob MacIntyre
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
Гент
30
Kjell Peersman
ВР
50
Noa Vandenabeele
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
39
A. Ayinde
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
14
Kyrell Wilson
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
3-1-1-3-2
1
16
О'Хора
6
Керр
25
Пасслак
14
Чайва
21
Обита
3
Мейор
17
МакГрат
10
Бойл
9
Лоу
8
Маллиган
4-2-2-2
33
Руф
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
57
5
27
Де Влигер
17
Делорж
37
Кадри
11
Сонко
47
20
Араужо
10
Бойл
22
22
10
Бойл
25
Пасслак
27
27
25
Пасслак
23
Райт
23
Райт
37
Кадри
14
14
37
Кадри
27
Де Влигер
8
Бенеш
8
Бенеш
27
Де Влигер
44
ван дер Хейден
22
Лопеш
22
Лопеш
44
ван дер Хейден
75
75
Остались в запасе
Хиберниан
Гент
13
Джордан Смит
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джек Айредейл
ЛЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
35
Freddie Owens
ВР
47
Azeem Abdullah
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
30
Jacob MacIntyre
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
30
Kjell Peersman
ВР
50
Noa Vandenabeele
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
39
A. Ayinde
ЦЗ
10
Aimé Omgba
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джек Айредейл
ЛЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
35
Freddie Owens
ВР
47
Azeem Abdullah
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
30
Jacob MacIntyre
ЦП
Остались в запасе
30
Kjell Peersman
ВР
50
Noa Vandenabeele
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
39
A. Ayinde
ЦЗ
10
Aimé Omgba
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Рик Де Мил

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гента» в основное время. Надeжная оборона обеих команд делает этот матч закрытым, но более длительная беспроигрышная серия гостей и их чуть лучшая атака дают им преимущество. «Хиберниан» дома способен сдержать соперника, но вряд ли сможет одержать победу. Рекомендуемая ставка – победа «Гента» с коэффициентом 2,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хибернианом» и «Гентом» состоится 27 августа 2026 года в Эдинбурге на стадионе «Истер Роуд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Хиберниан» – «Гент»: смотреть онлайн.

2.55
Победа «Гента»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Гент Хиберниан
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