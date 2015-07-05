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    • Совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш: «Мы работаем над трансфером Кабая»

    Совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш: «Мы работаем над трансфером Кабая»

    Совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш утверждает, что его клуб намерен приобрести полузащитника «ПСЖ» Йоана Кабая.

    «Кабай – игрок, с которым мы определенно хотели бы договориться. Это опытный футболист сборной Франции. Мы работаем над этим трансфером», – заявил Пэриш.

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    Источник: Goal.com

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    05.07.2015 16:56
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    Комментарии (7)
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    Макалай Калкин
    1436105681
    Кабай-бабай продался ПСЖ, Пэлас не стоит его брать.
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    ст_прапорщик
    1436105970
    Давно про Стекольщиков новостей не было
    Ответить
    Barca09-09
    1436107133
    отлично
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436118182
    Денег не хватит...
    Ответить
    RussianHorse
    1436128093
    Без шансов..
    Ответить
    nahan
    1436189489
    Сороки прокаркали...
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    ologreds
    1694997665
    numo434859
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