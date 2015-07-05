Совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш: «Мы работаем над трансфером Кабая»

Совладелец «Кристал Пэлас» Стив Пэриш утверждает, что его клуб намерен приобрести полузащитника «ПСЖ» Йоана Кабая.
«Кабай – игрок, с которым мы определенно хотели бы договориться. Это опытный футболист сборной Франции. Мы работаем над этим трансфером», – заявил Пэриш.
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«Кабай – игрок, с которым мы определенно хотели бы договориться. Это опытный футболист сборной Франции. Мы работаем над этим трансфером», – заявил Пэриш.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!