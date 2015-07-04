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    • Агент Кабая рассматривает вариант с возвращением Йоана в «Ньюкасл»

    Агент Кабая рассматривает вариант с возвращением Йоана в «Ньюкасл»

    Полузащитник «ПСЖ» Йоан Кабай может вернуться в «Ньюкасл», где выступал до переезда в Париж. Как сообщает Newcastle Chronicle, агент французского хавбека сам вышел на контакт с «сороками», чтобы изучить возможное возвращение игрока в Англию, поскольку он хочет получать игровую практику в преддверии Евро-2016, а в Париже ему этого гарантировать не могут.




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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 11:08
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    Комментарии (16)
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    dimagas1
    1435997529
    Тот Ньюкасл был крут...помню его гол в ворота МЮ...тогда 3:0 победили красных.
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    урфинДжо
    1435998929
    в НКЮ он хорошо смотрелся, пусть возвращается, даю добро)
    Ответить
    Крылатый
    1436002057
    Возвращайся, тебе будут рады!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436002933
    Париж придётся покидать...
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    nahan
    1436017582
    Наверное, и сам жалеет, что ушёл из Ньюкасла.
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    Марклар
    1436031537
    Достойный игрок, будет хорошо если вернется в Ньюкасл. Перед тем как уйти в ПСЖ был очень хорош.
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    ologreds
    1694997673
    numo434756
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