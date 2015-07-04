Агент Кабая рассматривает вариант с возвращением Йоана в «Ньюкасл»

Полузащитник «ПСЖ» Йоан Кабай может вернуться в «Ньюкасл», где выступал до переезда в Париж. Как сообщает Newcastle Chronicle, агент французского хавбека сам вышел на контакт с «сороками», чтобы изучить возможное возвращение игрока в Англию, поскольку он хочет получать игровую практику в преддверии Евро-2016, а в Париже ему этого гарантировать не могут.











