Агент Кабая рассматривает вариант с возвращением Йоана в «Ньюкасл»

Полузащитник «ПСЖ» Йоан Кабай может вернуться в «Ньюкасл», где выступал до переезда в Париж. Как сообщает Newcastle Chronicle, агент французского хавбека сам вышел на контакт с «сороками», чтобы изучить возможное возвращение игрока в Англию, поскольку он хочет получать игровую практику в преддверии Евро-2016, а в Париже ему этого гарантировать не могут.
Ранее стало известно, что «Кристал Пэлас» готов предложить за Кабая 10 млн. фунтов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!