Дешам заменил троих игроков в заявке сборной Франции на ближайшие матчи

По информации fff.fr, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был вынужден произвести три замены в заявке национальной команды на два ближайших поединка. Таким образом, в товарищеском матче с Италией, а также в игре отборочного цикла к чемпионату мира-2018 с Белоруссией не примут участия хавбек «Лиона» Набиль Фекир и нападающий Александр Лаказетт, а также полузащитник «Кристал Пэлас» Йоан Кабай. Такое решение было принято наставником после проведения консультаций с клубными врачами.

Заменят данное трио нападающий «Боруссии» Усмане Дембеле, Жоффри Кондогбия, представляющий «Интер», а также форвард «Атлетико» Кевин Гамейро.