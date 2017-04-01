Эллардайс: «Кабай хочет перейти в «Марсель», что может быть выгодно всем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс рассказал о желании полузащитника Йоана Кабая. Специалист утверждает, что Кабай хочет вернуться во Францию, чтобы выступать за «Марсель».

«Кабай хочет перейти в «Марсель», что может быть выгодно всем. Он намерен помочь команде остаться в АПЛ. Если же Кабай продолжит хорошо играть, то «Марсель» сделает солидное предложение. Однако я бы предпочел, чтобы Йоан все-таки остался у нас», – сказал Эллардайс.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кабай провел 25 матчей, забив два гола и сделав три голевые передачи.