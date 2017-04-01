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    Эллардайс: «Кабай хочет перейти в «Марсель», что может быть выгодно всем»

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс рассказал о желании полузащитника Йоана Кабая. Специалист утверждает, что Кабай хочет вернуться во Францию, чтобы выступать за «Марсель».

    «Кабай хочет перейти в «Марсель», что может быть выгодно всем. Он намерен помочь команде остаться в АПЛ. Если же Кабай продолжит хорошо играть, то «Марсель» сделает солидное предложение. Однако я бы предпочел, чтобы Йоан все-таки остался у нас», – сказал Эллардайс.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кабай провел 25 матчей, забив два гола и сделав три голевые передачи.

    Источник: Goal.com

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    01.04.2017 11:24
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