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    Кабай переходит в «Кристал Пэлас» ради Пардью

    Переход полузащитника французского ПСЖ Йоана Кабая в «Кристал Пэлас» близок к своему завершению. Англичане заплатят за футболиста 10 миллионов фунтов. В истории лондонцев этот трансфер станет рекордным по количеству затраченных средств. В ближайшие два дня Кабай пройдет медицинское обследование.

    Как сообщает французская пресса, ключевым фактором для хавбека стал главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью, с которым они вместе работали в «Ньюкасле». Из-за этого Кабай отверг предложение мадридского «Атлетико».

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 13:25
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    Комментарии (15)
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    старина
    1436351372
    у Кабая явно не все дома....Как можно променять \"матрасников\" на заштатный лондонский клубишко?Кто бы там не тренировал...
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    ZeuSS
    1436351683
    Должны оставатся в АПЛ
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    La Masia
    1436353404
    Правильно,деньги не все решают
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    Барабуля
    1436355589
    Для КП это шикарный переход.
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    Крылатый
    1436361605
    Алан красава хороших игроков переманил, хоть и возрастных, но ему щас главное игру поставить. А на месте Кабая я поступил бы точно так же, тут он будет безоговорочный лидер, еще и кэп скорее всего. Огорчает, что сороки его прощелкали(
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    mc_key
    1436378219
    наведет шороху!!
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    nahan
    1436414546
    Зов тренера дорогого стоит...
    Ответить
    Evgenii31
    1436462781
    интересно
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    ologreds
    1694997650
    numo435111
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