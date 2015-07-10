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    Кабай пополнил «Кристал Пэлас»

    Английский «Кристал Пэлас» подписал контракт с уже бывшим полузащитником ПСЖ Йоаном Кабаем. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за хавбека порядка 10-и миллионов фунтов, что станет рекордной трансферной суммой для «Кристал Пэлас».

    На днях сам Кабай заявил, что переезжает в Англию во многом из-за тренера Алана Пардью, с которым он некоторое время назад работал в «Ньюкасле».

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    Источник: Twitter

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    10.07.2015 11:48
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    Комментарии (13)
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    Leicester City
    1436518588
    из кваква лиги в апл!! не заиграет
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    dzvinka
    1436528062
    помню пару лет назад когда он был в Ньюкасле: \" я хочу играть только в топ-клубе, небуду продлевать контракт с ньюкаслом\"
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    serginho8
    1436536512
    вот так поворот... год назад за него боролись муму, арс и рома, теперь в пэлас
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    nahan
    1436546216
    Сороки прокаркали...
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    ologreds
    1694997638
    numo435283
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