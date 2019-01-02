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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 января 2019
Ньюкасл
02.01.2019, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
64'
Р. Лукаку
80'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
87'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Й. Муто
️️️️
Ф. Шер
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Санчес
75'
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Перес
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
63'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Мата
63'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Д. Шелви
️️️️
М. Диаме
53'
46'
Желтая карточка
В. Линделеф
Желтая карточка
Д. Ласселлс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
5
Шер
24
Ласселлс
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
14
Хэйден
17
Диаме
30
Атсу
22
Перес
23
Рондон
3-1-3-2-1
43
Де Хеа
3
Линделеф
4
Джонс
23
Шоу
18
Матич
25
Валенсия
21
Эррера
8
Погба
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
22
Перес
29
Кенеди
29
Кенеди
22
Перес
17
Диаме
26
Шелви
26
Шелви
17
Диаме
5
Шер
11
Муто
11
Муто
5
Шер
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
64
Мата
4
Санчес
4
Санчес
64
Мата
9
Марсьяль
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Марсьяль
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
28
Фредди Вудман
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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