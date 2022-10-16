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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 16 октября 2022
Манчестер Юнайтед
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
90'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ф. Шер
78'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
78'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
78'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Б. Гимарайнс
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
К. Роналду
72'
Желтая карточка
Каземиро
69'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
65'
59'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
К. Роналду
49'
43'
Желтая карточка
Д. Берн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
7
Фред
7
Антони
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-2-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
4
Ботман
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
7
Роналду
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Роналду
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
5
Шер
24
Ласселлс
24
Ласселлс
5
Шер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
28
Уиллок
39
Гимарайнс
23
Мерфи
10
Фрейзер
10
Фрейзер
23
Мерфи
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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