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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 марта 2009
Ньюкасл
04.03.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
12'
П. Левенкрандс
23'
У. Руни
59'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
+2
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Бербатов
Замена
К. Луалуа
️️️️
А. Смит
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 1:2!
Д. Бербатов
+3
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Желтая карточка
С. Тэйлор
+1
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
20'
Желтая карточка
Н. Видич
ГОЛ! 1:0!
П. Левенкрандс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
21
Хосе Энрике
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Райан Тэйлор
ЦП
2
Нджитап Жереми
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ПП
17
Алан Смит
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
0
Никки Батт
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
22
Харпер
4
Бассонг
2
Колоччини
27
Тэйлор
21
Энрике
18
Гутьеррес
5
Тэйлор
2
Жереми
11
Левенкрандс
9
Мартинс
17
Смит
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
16
Кэррик
7
Роналду
10
Бербатов
32
Руни
17
Смит
25
Луалуа
25
Луалуа
17
Смит
5
Тэйлор
9
Кэрролл
9
Кэрролл
5
Тэйлор
10
Бербатов
11
Гиггз
11
Гиггз
10
Бербатов
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
0
Никки Батт
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
0
Никки Батт
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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