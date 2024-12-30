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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 30 декабря 2024
Манчестер Юнайтед
30.12.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
4'
А. Исак
19'
Жоэлинтон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
85'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
85'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Гордон
Замена
Антони
️️️️
М. де Лигт
83'
80'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
Л. Йоро
️️️️
Л. Мартинес
65'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Каземиро
64'
Желтая карточка
Л. Мартинес
61'
58'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
К. Триппьер
57'
Травма
К. Триппьер
Замена
К. Мэйну
️️️️
Д. Зиркзее
33'
19'
ГОЛ! 0:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
Э. Гордон
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
Л. Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-3-2-2
24
Онана
5
Магуайр
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
2
Далот
24
Эриксен
16
Диалло
19
Хойлунд
11
Зиркзее
3-1-2-3-1
39
Дубравка
2
Триппьер
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
6
Мартинес
15
Йоро
15
Йоро
6
Мартинес
11
Зиркзее
37
Мэйну
37
Мэйну
11
Зиркзее
5
Каземиро
17
Гарначо
17
Гарначо
5
Каземиро
4
де Лигт
7
Антони
7
Антони
4
де Лигт
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
17
Гордон
28
Уиллок
28
Уиллок
17
Гордон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
8
Офсайды
1
4
Количество передач
575
509
Сейвы
2
0
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.96
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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