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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 октября 2020
Ньюкасл
17.10.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
2'
Л. Шоу (АГ)
23'
Г. Магуайр
86'
Б. Фернандеш
90'
А. Ван-Биссака
90+7'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
90'
+2
Замена
Н. Матич
️️️️
Х. Мата
90'
ГОЛ! 1:3!
А. Ван-Биссака
Пас отдал
М. Рэшфорд
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Хендрик
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
М. Рэшфорд
76'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Д. Джеймс
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Жоэлинтон
72'
69'
Замена
П. Погба
️️️️
Фред
Желтая карточка
Э. Крафт
67'
58'
Пенальти не реализован!
Б. Фернандеш
Замена
Ф. Шер
️️️️
А. Хэйден
49'
37'
Желтая карточка
Д. Джеймс
23'
ГОЛ! 1:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
Х. Мата
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Шоу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
3-4-1-2
1
Дарлоу
24
Ласселлс
6
Фернандес
17
Крафт
18
Льюис
26
Шелви
14
Хэйден
29
Хендрик
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
7
Джеймс
64
Мата
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
29
Хендрик
10
Альмирон
10
Альмирон
29
Хендрик
14
Хэйден
5
Шер
5
Шер
14
Хэйден
64
Мата
18
Матич
18
Матич
64
Мата
7
Фред
8
Погба
8
Погба
7
Фред
7
Джеймс
6
ван де Бек
6
ван де Бек
7
Джеймс
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
29
Марк Гиллеспи
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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